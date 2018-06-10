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В NASA показали снимок уникальной карликовой галактики (фото)

STYLERНаука и техника        10.06.2018 - 17:28
Фото: NASA (maxpixel.net)
Фото: NASA (maxpixel.net)

Мы находимся от нее на расстоянии 28 миллионов световых лет

Ученые из NASA показали людям, как выглядит уникальная карликовая галактика IC 4870, в центре которой заметны нитки голубого газа. Об этом информирует пресс-служба NASA.

"Центральная Галактика, испещренная цветом, IC 4870, была обнаружена Делислом Стюартом в 1900 году и находится примерно в 28 миллионах световых лет. Она содержит активное галактическое ядро: чрезвычайно светящуюся центральную область, настолько освещенную радиацией, что она может затмить остальную галактику вместе взятую", - говорится в сообщении.

Также ученые уточнили, что IC 4870 относится к классу сейфертовских галактик, которые отличаются от других характерными эмиссионными линиями, которые говорят о наличии мощных выбросов газа. Их скорость может достигать тысячи километров за секунду.

Фото: уникальная карликовая галактика, обнаруженная учеными в NASA (nasa.gov)

Кстати, поисковый робот NASA обнаружил новые доказательства того, что на Марсе когда-то могла быть жизнь.

"Жесткие" органические молекулы обнаружены в осадочных породах возрастом около 3 млрд лет, они находились возле поверхности пород.

Также открытием стали данные о сезонных колебаниях уровня метана в атмосфере. За что именно отвечали обнаруженные молекулы неизвестно.

Более того, ученые описывают открытие сезонных изменений метана в атмосфере Марса в течение почти трех лет Марса, что составляет почти шесть земных лет. Ученые не исключают биологическое происхождение этого метана, из-за того, что его уровень меняется от сезона к сезону.

 

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Теги: NASA, ученые, космос
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