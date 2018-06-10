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У NASA показали знімок унікальною карликової галактики (фото)

STYLERНаука і техніка        10.06.2018 - 17:28
Фото: NASA (maxpixel.net)
Фото: NASA (maxpixel.net)

Ми знаходимося від неї на відстані 28 мільйонів світлових років

Вчені з NASA показали людям, як виглядає унікальна карликова галактика IC 4870, в центрі якої помітні нитки блакитного газу. Про це інформує прес-служба NASA.

"Центральна Галактика, поцяткована кольором, IC 4870, була виявлена Деліслом Стюартом в 1900 році й знаходиться приблизно в 28 мільйонів світлових років. Вона містить активне галактичне ядро: центральна область, яка надзвичайно світиться, настільки освітлена радіацією, що вона може затьмарити решту галактику, разом взяту", - йдеться в повідомленні.

Також вчені уточнили, що IC 4870 відноситься до класу сейфертовських галактик, які відрізняються від інших характерними емісійними лініями, які говорять про наявність потужних викидів газу. Їх швидкість може досягати декількох тисяч кілометрів за секунду.

Фото: унікальна карликова галактика, виявлена вченими NASA (nasa.gov)

До речі, пошуковий робот NASA виявив нові докази того, що на Марсі колись могло бути життя.

"Жорсткі" органічні молекули виявлені в осадових породах віком близько 3 млрд. років, вони знаходилися біля поверхні порід.

Також відкриттям стали дані про сезонні коливання рівня метану в атмосфері. За що саме відповідали виявлені молекули - невідомо.

Більш того, вчені описують відкриття сезонних змін метану в атмосфері Марса протягом майже трьох років Марса, що становить майже шість земних років. Вчені не виключають біологічне походження цього метану, через те, що його рівень змінюється від сезону до сезону.

 

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Теги: NASA, вчені, космос
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