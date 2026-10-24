Яна Глущенко пожартувала про нові стосунки ексчоловіка та розкрила фінансову сторону розлучення

Чи ділили Яна Глущенко та її колишній чоловік майно через суд

Після розставання акторка та її колишній чоловік не мали судових суперечок через фінанси чи майно. За словами Яни, вони змогли завершити стосунки спокійно, без тривалих з'ясувань і конфліктів.

"Ми навіть це не обговорювали. У нас такого нічого не було, щоб ми через щось судилися, щось вирішували. Ні, ми ж дорослі люди. Ми гарно розійшлися - і все", - розповіла Глущенко.

Що акторка думає про нові стосунки ексчоловіка

Також Яна прокоментувала чутки про те, що після розлучення в її колишнього чоловіка могло з'явитися нове кохання. Акторка запевнила, що буде рада, якщо він знайде щастя в особистому житті.

Глущенко відреагувала на цю тему з гумором. Вона наголосила, що добре ставиться до колишнього чоловіка, а наприкінці жартома припустила, що він може зустріти жінку, яка буде кращою за неї.

"Я буду чесною, відверто: тільки рада. Він хороший хлопець, і хай у нього все буде добре. Я ж у нього друга дружина, і я ж хороша. Йому зі мною пощастило. Ну, так вийшло в житті, що розвелися. Можливо, він знайде кращу, хоча не факт. Це жарт! Я йому тільки цього бажаю", - поділилася артистка.

Чи допомагав колишній чоловік Яні Глущенко з покупкою авто

Окремо акторка відповіла на запитання про новий автомобіль і те, чи долучався ексчоловік до його придбання. За словами Яни, фінансова допомога від нього стосується потреб їхнього спільного сина Тамерлана.

Глущенко не заперечила, що додаткова підтримка була б приємною, однак уточнила: грошей на купівлю машини колишній чоловік їй не давав.

"Ні, ні, звичайно, ні. Якщо мені потрібні гроші, то це стосується тільки Тамерлана. Ну, це, звичайно, було б приємно, але ні", - зазначила Яна.

Що ще відомо про стосунки і розрив акторки

Стосунки Яни Глущенко та Олега Збаращука не завжди були безхмарними. Після народження сина Тамерлана подружжю стало складніше знаходити час одне для одного через роботу та сімейні обов'язки. Напруження між ними зростало настільки, що вони навіть подавали документи на розлучення, проте тоді змогли помиритися.

Згодом пара звернулася до сімейного психолога, щоб налагодити спілкування та подолати кризу. Однак зберегти шлюб їм зрештою не вдалося.

У листопаді 2025 року акторка повідомила про розрив і пояснила, що це було спільне рішення. За її словами, причиною стали не зради чи гучні конфлікти, а усвідомлення того, що їхні стосунки змінилися. Після розставання колишнє подружжя зберегло дружнє спілкування та продовжило разом виховувати сина.