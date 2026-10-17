"Перестала існувати": Олеся Жураківська про акторку українського походження Ірину Горбачову, яка підтримує РФ

Що сказала Жураківська про Ірину Горбачову

Олеся Жураківська тривалий час спілкувалася з Іриною Горбачовою та вважала її близькою людиною. Однак повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила їхні стосунки. Як пригадала українська акторка, позиція колеги стала для неї справжнім потрясінням.

Жураківська зізналася, що не очікувала почути від людини, яку вважала своєю подругою, небажання засуджувати політику Росії. Після цього вона припинила спілкування з Горбачовою та більше не цікавиться її життям.

"Для мене це був удар, тому що я думала, що вона інша людина. Але можу сказати, що вже давно, ну, мабуть з того інтерв'ю, коли я почула, що вона не засуджує політику своєї країни, я такої людини більше не знаю. Я не відслідковую ні її творчість, ні її особисте життя, я не знаю такої людини, вона для мене перестала існувати", - пояснила Олеся.

Хто така Ірина Горбачова

Ірина Горбачова - російська акторка театру та кіно українського походження. Вона народилася 10 квітня 1988 року в селищі Жданівка Донецької області, а дитинство провела в Маріуполі. Коли дівчинці було дев'ять років, її родина переїхала до Московської області.

Горбачова здобула популярність завдяки ролям у кіно й театральним роботам. Серед відомих проєктів за її участю - фільми "Аритмія", "Я худну", серіал "Чики" та стрічка "Бременські музиканти", де вона зіграла Кішку.

Особисте життя акторки також було пов'язане з Україною. У липні 2021 року вона вийшла заміж за українського музиканта Антона Савлепова - учасника популярного гурту Quest Pistols. Після весілля пара жила в Києві, однак після початку повномасштабного вторгнення їхні політичні погляди розійшлися.

Горбачова та Савлепов (фото: Instagram irina_gorbacheva)

У 2023 році стало відомо про розлучення подружжя. Згодом Савлепов підтвердив, що вони опинилися по різні боки у своїх поглядах на війну, проте наголосив: політика була лише одним із чинників, а офіційно вони розійшлися з інших причин.

Що Ірина Горбачова говорила про війну Росії проти України

Після початку повномасштабного вторгнення Горбачова спершу публікувала антивоєнні дописи та на певний час виїжджала з Росії. Однак згодом вона повернулася до Москви й відновила роботу в російському кінематографі.

У січні 2024 року акторка дала інтерв'ю YouTube-каналу Мадонни Мур, у якому висловилася про своє ставлення до Росії та пояснила, чому вирішила залишитися там жити. Саме ця розмова викликала нову хвилю критики.

Горбачова заявила, що не хоче відмежовуватися від російської держави та вважає себе частиною процесів, які відбуваються в країні.

"Я частина своєї держави, я частина своєї країни, я частина будь-якого процесу, який відбувається в моїй країні. Я обираю тут бути, тут жити", - говорила вона.

Ірина також розповіла, що через свою позицію втратила більшість друзів. За її словами, близько 95% її оточення відвернулися від неї, оскільки вона публічно не засудила те, що відбувається.

Окремо Горбачова заявила, що допомагала людям, яких називала біженцями з так званих "ДНР" і "ЛНР", а також із Києва та Маріуполя. Водночас у розмові вона не висловила засудження повномасштабного вторгнення Росії.