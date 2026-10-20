"Я знала, що прокинуся популярною": Влада Роговенко прокоментувала своє затримання у США

Влада Роговенко вперше прокоментувала затримання у США

20 жовтня стало відомо, що Владу Роговенко затримали у штаті Флорида. Згідно з оприлюдненими даними, інцидент стався 11 жовтня, а наступного дня блогерку затримала поліція міста Санрайз.

У документах зазначено підозру, пов'язану з імовірним домашнім насильством, а також федеральне імміграційне утримання.

Після поширення новини Роговенко записала відеозвернення, в якому з іронією відреагувала на раптову увагу до своєї особи.

"Я прямо знала, що прокинуся популярною. Я просто не розуміла, наскільки", - сказала вона.

Блогерка пообіцяла згодом докладніше розповісти про все, що сталося, а поки пояснила обставини конфлікту.

За словами Роговенко, ситуація почалася після публікації відео в її Telegram-каналі, де вона емоційно говорила про стосунки. Після цього батько її дитини приїхав до ресторану, щоб з'ясувати з нею стосунки.

"Ми з ним там спілкувалися на дуже підвищених тонах, і хтось із персоналу, мабуть, викликав поліцію", - пояснила блогерка.

Влада також зізналася, що на той момент перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

За її словами, поліцейські забрали її для подальшого з'ясування обставин. Роговенко стверджує, що справу, пов'язану з конфліктом, закрили протягом одного дня.

"Ця справа закрилася за один день. Просто з цього все почалося", - зазначила вона.

Чому Роговенко досі перебуває під вартою

За словами блогерки, після завершення розгляду інциденту її передали американській імміграційній службі ICE.

Роговенко пояснила, що причиною стали проблеми з документами, термін дії яких, за її словами, закінчився приблизно рік тому.

"Справу закрили, і мене передали ICE, оскільки в мене вже рік як закінчилися документи", - розповіла вона.

Таким чином, за версією Влади, її подальше перебування під вартою пов'язане вже не з конфліктом у ресторані, а з міграційними питаннями.

При цьому блогерка не повідомила, чи ухвалювали американські органи будь-яке рішення щодо її подальшого перебування у США.

Роговенко також натякнула, що незабаром сподівається вийти на свободу, після чого зможе детальніше пояснити ситуацію.

Що зараз із трьома дітьми блогерки

Окремо Влада звернулася до підписників, які хвилювалися за її трьох дітей. За словами Роговенко, усі вони перебувають разом із її мамою, яка допомагає доглядати за ними.

Блогерка зізналася, що найбільше переживала через можливість розлуки дітей із родиною.

"Слава Богу, що мама перебуває тут і мої діти зараз із нею", - розповіла Влада.

Вона припустила, що за відсутності матері дітьми могли б зайнятися соціальні служби. При цьому Роговенко наголосила, що така ситуація стала б для них важким психологічним випробуванням. Влада додала, що постійно підтримує зв'язок із рідними за допомогою відеодзвінків.

Як подруги відреагували на затримання Влади Роговенко

Після появи повідомлень про затримання блогерки її подруги також почали отримувати численні запитання від підписників.

Однією з перших відреагувала блогерка Влада Томпсон. У своїх Instagram Stories вона закликала користувачів не робити поспішних висновків. Згодом саме на її сторінці з’явилося відеозвернення Роговенко, однак пізніше Томпсон видалила цей запис.

Влада Томпсон відреагувала на ситуацію з Роговенко (скриншот: instagram.com/vlada.thompson)

Не залишилася осторонь і блогерка Стася Макеєва, яка є кумою Роговенко.

Вона опублікувала скриншоти численних повідомлень від підписників, які запитували про місцеперебування Влади, її дітей та обставини затримання.

"Схаменіться! Прошу!" - звернулася Макеєва до аудиторії.

Блогерка наголосила, що не вважає правильним публічно розповідати подробиці чужої ситуації без дозволу самої Роговенко.

Стася Макеєва про ситуацію з Роговенко (скриншот: instagram.com/stasya_makeeva_)

Окремо Макеєва розкритикувала Telegram-канали та людей, які поширювали подробиці затримання.

Вона також припустила, що інформацію про Роговенко могли передати стороннім людям із її оточення, проте жодних доказів цього не навела.

Що відомо про затримання Роговенко

Нагадаємо, що 20 жовтня Styler повідомив про затримання Влади Роговенко у США.

У документах, оприлюднених американськими ресурсами, блогерка фігурує під прізвищем Колесніченко. У записах зазначені підозра, пов'язана з домашнім насильством та федеральне імміграційне утримання.