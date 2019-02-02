Тимошенко: хотелось бы, чтобы политический "день сурка" закончился

Лидер "Батькивщины" уверила украинцев, что весна победит

Кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Днем сурка и высказала надежду, что эта весна станет поможет вырваться Украине из повторяющегося круга в политике. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она напомнила, что 2 февраля в США празднуют День сурка и вытаскивают из нор животных – предвестников весны.

"Сегодня в США - День сурка ... В этот день несчастное, заспанное животное достают из норы и заставляют предвещать весну ... Если сурок не увидит свою тень - значит, весна будет ранняя ... Этакая традиция, если откровенно, не слишком гуманная ...Мне же, в контексте президентских выборов, упоминается замечательный фильм Гарольд Рамис с Биллом Мюрреем в главной роли - "День сурка" ... Там метеоролог-журналист Фил Коннорс постоянно просыпается в одном и том же городке, в одном и том же отеле, в один и тот же день. И на следующее утро все начинается заново. И он никак не может выбраться из этого проклятия", - написала Юлия Тимошенко.

Она выразила надежду на то, что украинцы весной сделают правильный выбор на предстоящих президентских выборах и Украина будет процветать.

"Хотелось бы, чтобы в Украине постоянный политический "день сурка" наконец закончился. Потому что каждый раз люди на президентских выборах выбирают очередного "обнадеживающего сурка", который, кроме собственной тени, ничего не видит и которого ничего, кроме собственной норы, не интересует ...Хочется уже вырваться из этого заколдованного круга. Всем хочется жить в нормальной, цивилизованной, счастливой стране. А весна таки победит непременно! Хорошего дня всем!" - резюмировала лидер "Батькивщины".

Скриншот поста (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что Юлия Тимошенко прокомментировала увольнение Аласании.

А также рассказывали о том, что такое День сурка, когда его отмечают и какие обычаи есть в этот день.