День сурка 2019: когда отмечают и какое значение имеет этот праздник

Фото: День сурка (GettyImages)

Впервые этот праздник отметили в 1886 году

День сурка ежегодно отмечают 2 февраля. На официальном уровне этот день считается праздником только в США и Канаде, в остальных странах его отмечают неофициально. В этом году День сурка выпадает на субботу.

Впервые праздник Дня сурка отметили в небольшом городке Панксатони в 1886 году. Жители города торжественно вытащили из норы сурка по имени Фил и нарекли его провидцем, а город стали называть Всемирным центром погоды. Предположительно, ритуал пробуждения сурка пришел в США из Европы в XVIII веке вместе с переселенцами из Германии.

Особенную популярность во многих странах День сурка приобрел после выхода одноименной кинокартины в 1993 году. Главные герои фильма просыпались ежедневно и обнаруживали, что дата не изменилась. И это продолжалось до тех пор, пока они не провели этот день правильно.

У словосочетания "день сурка" появилось новое значение – события, которые повторяются по кругу, однообразные дни или замкнутый круг.

В Украине День сурка стали отмечать не так давно и даже обзавелись своими сурками. Один из них, Тимка, живет на биологической станции Харьковского национального университета.

А второй сурок – это Маруся, которая живет в городском детском эколого-натуралистическом центре во Львове. Марусю вытаскивают для предсказаний на Сретение Господне, 15 февраля.

Считается, что 2-го февраля заканчивается зимняя спячка животных и они начинают постепенно просыпаться.

В этот день рекомендуют избавляться от дурных мыслей, проводить генеральные уборки и выбрасывать старые ненужные вещи. Также этот день подходит для знакомств.

Также в этот день не принято что-то выносить из дома и давать в долг.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог предупредил о надвигающейся опасности в первые дни февраля.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали даты магнитных бурь в феврале.