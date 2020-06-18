Андрей Богдан отличился диким поступком в центре Киева

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента Украины стал новым героем "парковки", перегородив своей Tesla дорогу под элитным рестораном в Киеве.

Авто скандального бывшего чиновника заметили на улице Владимирская неподалеку от станции метро "Золотые ворота". Фото опубликовал паблик "ЗупиниЛося" в Facebook.

"Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!" - подписан снимок.

Tesla Андрея Богдана перегородила дорогу в Киеве (фото: facebook.com/zupynylosia)

Интересно, что по некоторым данным именно эту Tesla брал Владимир Зеленский для записи своих автомобильных интервью. На это обратил внимание журналист Михаил Ткач еще год назад.

В новом ролике офиса президента по номерным знакам видно, что это именно та Тесла, на которой ездит Андрей Богдан, - написал он тогда в Facebook.

У бывшего главы Офиса президента Украины действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году.

Как мы писали ранее, Владимир Зеленский раскритиковал экс-главу ОПУ, но Богдан не остался в стороне и ответил, что гарант превратил Украину в посмешище.

Также сообщалось, что в центре Киева разгромили элитные авто и измазали их чем-то бурым.