Астафьева открыла правду, что на самом деле изменило ее внешность и жизнь

Даша призналась, что открыла для себя спорт после 30-ти, но теперь не представляет жизни без активностей.

"Выбирая спасение, пусть спорт всегда будет в приоритете! Я, как человек, который открыл для себя его после тридцати, сейчас совсем не представляю жизнь без", - заверила она.

Она уверенна - спорт настолько многогранен, что всегда можно найти себе занятие по душе и отыскать правильную мотивацию.

"Мне явно не хватало побед над своим эго, ленью и постоянным плохим настроением. В этом месте я избавилась от сомнений и неуверенности, обрела единомышленников и главное, силу! Силу улыбаться на "ой, у меня нет времени", "ах, каждый день - это не для меня", и мое любимое "ну с генетикой тебе повезло", - призналась певица.

Также она отметила, что является обладательницей идеальной фигуры не благодаря генетике, а благодаря своим усилиям в зале.

"Расскажите моей генетике, если я буду есть только то, что хочется, начинать денек с парочки бокалов (хоть, порой, я и не против), проводить основное время сидя или лежа. И перестаньте заводить пустые, глупые разговоры по поводу моей внешности", - обратилась она к скептикам.

Астафьева – поклонница йоги

Даша Астафьева практикует йогу (instagram.com/da_astafieva)

К слову, Даша увлекается еще и йогой. В интервью для Вuro24/7 она рассказала, что йогу начала практиковать еще в 2010, занимается через день. А заразил ее своей любовью к йоге экс-продюсер Юрий Никитин.

Во время карантина и локдауна звезда занималась онлайн. А вот медитациями артистка занимается редко. Для нее лучший релакс и перезагрузка - прогулка по лесу с собаками и время наедине с собой.

"Главный показатель того, что йога улучшает мое самочувствие, - это здоровый сон и жизнь в одном ритме с природой. Засыпаю примерно в 22:00, просыпаюсь рано, до 7 утра. Хороший глубокий сон невероятно важен для здоровья и красоты женщины", - отмечает она.