Безмозглые и бесполезные: Снежана Егорова вызверилась на украинских дизайнеров

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая сейчас проживает в Турции, ополчилась на украинских дизайнеров и обозвала их "тупыми недоделанными селюками" и " безмозглыми, абсолютно ненужными для общества, левыми существами".

Своим мнением ведущая поделилась во время прямого эфира на своем YouTube -канале.

В частности от Егоровой досталось генпродюсеру Ukrainian Fashion Week Владимиру Нечипоруку и дизайнеру Ольге Навроцкой – именно они публично раскритиковали телеведущую после ее заявлений о поддержке Путина.

Егорова набросилась с оскорблениями на украинских дизайнеров (instagram.com/snezha_egorova)

Егорова заявила, что хорошо знакома с индустрией моды, неоднократно бывала на Ukrainian Fashion Week, и сейчас следит за мероприятием. Она отметила, что люди, создающие Неделю моды, "собирают чертей вокруг этого шабаша".

"Я наблюдала за тем, во что трансформировалась эта Неделя моды. Ярмарка тщеславия, какого-то безумия. В последнее время это тупо времяпровождение. Туда заходят какие-то совершенно безмозглые люди. Никто и зовут их никак", - резко высказалась актриса.

Ведущая считает, что организаторы события и представители украинской модной индустрии на показах ведут себя высокомерно, но ничего из себя не представляют.

Егорова назвала украинских дизайнеров "недоделанными селюками" (instagram.com/snezha_egorova)

"Это просто тупые недоделанные селюки, которые приехали, научились делать себе укладку, купили пару кружевных трусов и корчат из себя звезд шоу-бизнеса. Это какие-то дизайнеры, какие-то люди со сбитыми прицелами идентичности и сексуальной ориентации", - охарактеризовала всех причастных к UFW она.

По мнению Егоровой, участники украинской Неделе моды – это "большое количество безмозглых, абсолютно ненужных для общества, левых и бесполезных существ".

Она добавила, что украинские дизайнеры - "тупо черти, которые слетаются непонятно для чего" и они "летят по ресторанам на своих метлах и смеются, как гиены".

"Видят мрак, грязь, мусор, все то, что живет у них в душе. Они – черти", - резюмировала Егорова.

С чего все началось

В конце января Снежна Егорова открыто заявила о поддержке президента России Владимира Путина, что спровоцировало скандал в сети. Ведущую осудила дизайнер и писательница Ольга Навроцкая, актриса Римма Зюбина, генпродюсер Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк и другие.