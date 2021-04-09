"Большая стройка": журналисты назвали 10 пунктов, объединяющие программы Зеленского и Байдена

"Президент Украины Владимир Зеленский начал "Большую стройку" как основной стратегический проект в первые месяцы 2020 года. В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден анонсировал на лето этого года старт аналогичного проекта под названием The American Jobs Plan, чтобы "спасти будущее Америки", - говорится в материале.

Журналисты насчитали как минимум 10 пунктов, по которым украинская и американская инфраструктурные программы совпадают.

Первый пункт - создание рабочих мест.

"Создание рабочих мест является одной из основных целей плана Байдена и аналогичного проекта Зеленского. Байден обещает создать 19 миллионов рабочих мест, а Зеленский уже создал 200 тысяч. Правда, президент Украины начал раньше американского коллеги. Для США очень важно, что рабочие места создаются именно внутри страны, а не в Индии или Китае. Для Украины это также актуально, ведь фактически остановило отток рабочей силы за границу", - анализируют журналисты.

В комплексе инвестиции в инфраструктуру стимулируют рост экономики. В частности, в Украине, согласно исследованиям Киевской школы экономики, кумулятивный эффект от инфраструктурной программы обеспечит рост ВВП на 4,4%.

"В США, как и в Украине, общество и СМИ в целом довольно положительно оценило планы президентов. В Украине соцопросы различных агентств показывали высокий уровень доверия украинцев к "Большой стройке" Зеленского - 89,8% поддержали проект. В США последние опросы также зафиксировали 73% поддержки проекта Байдена", - отмечают авторы.