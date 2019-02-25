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Больше не держатся за руки: что происходит в отношениях Меган Маркл и принца Гарри

STYLERПерсоны    25.02.2019 - 15:43
Больше не держатся за руки: что происходит в отношениях Меган Маркл и принца Гарри
Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл обвиняют в нарушении правил королевской семьи

Меган Маркл, которая недавно посетила конный клуб в Марокко, запретили держать за руку принца Гарри советники британской королевской семьи. Об этом сообщает информационный портал News.com.

Отмечается, что подобного рода поведение нарушает правила королевской семьи и раздражает людей. Это может навредить репутации супругов. К тому же, больше никто из членов королевской семьи не позволяет себе такого.

Кроме того, герцогиню Сассекскую обвинили в финансовой расточительности. Недавно Маркл появилась на публике в дорогом платье, стоимость которого составила более 5,5 тысячи долларов.

Семейный адвокат супругов Шила Макинтош-Стюарт сказала, что скромность герцогине не присуща, хотя именно это качество позволило бы Маркл завоевать любовь публики как можно скорее.

Ранее мы нашли двойника Меган Маркл, который может стать популярнее настоящей герцогини.

Напомним, что недавно королева Елизавета ІІ раскритиковала Меган Маркл после скандала с письмом, в котором герцогиня Сассекская просит своего отца перестать ее мучить

Мы писали, что Меган Маркл тайно улетела в Нью-Йорке, где ее друзья организовали так называемую вечеринку baby shower - проводится в преддверии рождения ребенка. Недавно стало известно, как прошла эта секретная вечеринка

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