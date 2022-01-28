Брежнева внезапно заговорила о проблемах со здоровьем: сказался карантинный период

Свой рассказ о состоянии здоровья Вера сопроводила расслабленными фото в домашних интерьерах. Она сидит на диване в объемном белоснежном свитере, поджав ноги под себя и подперев голову рукой. Дома певица дает коже отдохнуть и не наносит макияж.

Вера Брежнева рассказала о проблемах с самочувствием (фото: instagram.com/ververa)

"Я говорила недавно, что с начала года плотно взялась за свое здоровье. Потому что карантинный период сказался на нем… Хотя занимаюсь собой постоянно. Но, все-таки, после объемного чекапа, который сделала в конце прошлого года, поняла, что без добавок никуда… Доктор сделал мне назначение и теперь принимаю. Добавки никакие рекомендовать не могу. Это должны делать специалисты", - написала Брежнева.

Неделю назад она огорчила поклонников новость о том, что приболела во время отпуска на Мальдивах, но это не помешало ей насладится релаксом на берегу океана.

Вера Брежнева во время отдыха на Мальдивах ощутила недомогание (фото: instagram.com/ververa)

Кстати, певица ведет свой блог, где рассказывает о бьюти-рутине и делиться советами по питанию и организации тренировок, мотивирует подписчиков. Она признается, что перемены давались ей нелегко, но ЗОЖ – ее осознанный выбор.

Так, Вера не употребляет сахар и молочку. Она выдерживает интервал между приемами пищи 4 часа, фрукты ест до приема пищи на завтрак или обед и предпочитает ранний ужин за 4 часа до сна. Спортом Брежнева занимается исключительно для здоровья и за рекордами не гонится.