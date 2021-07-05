CEO Cosmolot Сергей Потапов: Наша цель - изменить отношение общества к азартным играм

Во Львове состоялся Leopolis Jazz Fest. В прошлом году мероприятие отменили из-за карантинных ограничений, однако этим летом эпидемиологическая ситуация позволила провести фестиваль джазовой музыки.

Отметим, что в прошлом году в Украине пошли по пути ряда европейских стран и легализовали азартные игры. Поэтому сопутствующие этому вопросы - ответственного и разумного подхода к игре, взаимодействия гейминг-платформ с государственными институтами, опыта других государств - стали как никогда ранее актуальными. Именно об этом слушателям и рассказал Потапов.

СЕО Cosmolot подчеркнул, что после окончания Киево-Могилянской академии долго работал айтишником, путешествовал по миру, и наблюдал за индустрией азартных игр. Ему удалось тщательно изучить опыт передовых в этом отношении стран.

Когда в Украине стартовал процесс легализации азартных игр, Потапов загорелся идеей создать в Украине онлайн-площадку азартных игр. Он выкупил торговую марку "Космолот" и на её основе создал новый молодой бренд Cosmolot, первый среди всех гемблинг-платформ получивший государственную лицензию. В этом бизнесе предприниматель видит возможность воплотить в жизнь и социальные проекты, и персональную миссию.

Изменить отношение людей к азартным играм, показать, что это такое же увлечение, как компьютерные игры или поход в кино - вот главная цель Сергея Потапова.

"Я посещал Великобританию - страну, где азартные игры стали неотъемлемой частью национального колорита. Я видел как эта сфера функционирует там и понял, что на Британских островах она стала мощным драйвером государственной экономики, отрасли информационных и финансовых технологий, бизнеса", - рассказывает CEO Cosmolot.

Продуктовый директор Cosmolot Авинаш Пишента более 15 лет отработал в сфере гемблинга, имеет опыт управленческой работы в 40 гемблинг-проектах и хорошо знает нюансы функционирования индустрии в разных странах. Он рассказал о том, как в Великобритании внедряют принципы ответственной игры и борются с лудоманией.

Например, там вводятся ограничения по возрасту, блокируются аккаунты игроков с зависимостью, создана система идентификации посетителей. В 2005 году англичане разработали и приняли систему законов, которыми регулируется игорный бизнес. Была создана профильная ассоциация Industry Group for Responsible Gambling, которая формирует и поддерживает внедрение принципов ответственной игры.

В Дании для каждого клиента игровых онлайн-платформ вводятся личные фиксированные часы посещения и существует система персональных лимитов на депозит: игрок еще до начала игры устанавливает, сколько он может потратить за определенный период времени. А в другой скандинавской стране, Швеции, где легализовали азартные игры незадолго до Украины, установили строгие ограничения на рекламу гемблинг-индустрии.

СЕО Cosmolot Сергей Потапов обратил внимание слушателей еще и на то, как влияет индустрия азартных игр на развитие других сфер: финтеха, ІТ, VR, веб-дизайна.

"Я могу назвать вам не менее 5 сфер, на которые напрямую оказывает влияние игорная индустрия. Для того же маркетинга и рекламы она является значительным драйвером развития: контент и нарратив, способы доставки и размещения рекламы, ее дизайн и удобство, общая механика. Сюда же можно отнести и UX/UI дизайн, ведь простота интерфейса игровых платформ – один из главных принципов успеха для площадки, работающей в интернете. Это - поле для креативных дизайнерских решений", - подытожил бизнесмен.

Кроме того, спикер подчеркнул, что гемблинг-индустрия создает новые рабочие места для SEO-оптимизаторов, разработчиков, программистов, тестировщиков, PSP-менеджеров. Те же платежные системы совершенствуются и становятся более удобными для пользователя, в том числе, и благодаря игорному бизнесу, а значит гейминг-платформы влияют и на развитие финтеха.

Искусственный интеллект и виртуальная реальность - еще одна область, где азартные игры выступают мощным фактором драйвинга, ведь обеспечивают игрокам полное погружение в виртуальный мир. Потапов отметил, что для этого необходима разработка высокофункционального софта, который будет бесперебойно работать при высоком трафике, при этом для него потребуются постоянные обновления. Гемблинг-индустрия, также, заинтересована в разработке AI-анализа для вычисления игровых паттернов пользователей и внедрения маркетинговых стратегий для удержания клиентов, в улучшении технологии Fraud Management, которая позволяет фиксировать факты мошенничества.

Другие сферы нашей жизни, по мнению CEO Cosmolot, потенциально только выиграют от развития игорного бизнеса, потому как технологии искусственного интеллекта внедряются сегодня для повышения производительности и автоматизации промышленных процессов, для медицинской диагностики, в отрасли образования и технологии “умного дома”, о которой слышал практически каждый.

В завершение Сергей Потапов рассказал, что Cosmolot запускался именно с целью стать лучшей платформой азартных игр в Украине по всем параметрам.

"Для нас важно нести пользу стране и людям. А еще важно собрать сильную команду, принимать верные решения, идти и не сворачивать. Ведь мы хотим изменить отношение украинского общества к этой индустрии", - резюмировал он.