Я как чувствовал: новый актер "Квартала 95" высказался о Зеленском

Новый актер Квартала 95 Великий высказался о Зеленском – все подробности (фото: instagram.com/yuri_velikiy)

Новый актер "Квартала 95" Юрий Великий готовился парадировать Владимира Зеленского 10 лет

Новый актер студии "Квартал 95" Юрий Великий высказался о Владимире Зеленском. Он будет парадировать президента в концертах, которые планируют проводить в ближайшее время. Вероятный претендент на роль Юрий Великий рассказал, что изображать президента легко, а придумывать шутки для этого образа – трудно. Об этом он рассказал изданию "Йод".

Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий рассказал, что с 2009 года готовился пародировать Владимира Зеленского. В то время он даже не догадывался, что тот однажды станет президентом Украины.

"Он очень удобен для пародирования. Где-то начиная с 2009 года, когда мы начали сотрудничать с "Кварталом", я, как чувствовал, стал подмечать какие-то фразы, выражения, которые он очень часто использует. Как знал, что когда-то придется пародировать! Я замечал его жестикуляцию, мимику. Поэтому мне кажется, что пройдя такой длинный путь становления этой пародии, сейчас мне было гораздо легче ее воспроизвести", – отметил Великий.

Вероятнее всего на концерте в Одессе 13 августа "Квартал" выпустит номер с пародией на Зеленского и, вероятнее всего, эту роль исполнит Великий. Он отослал на конкурс пародистов Зеленского короткий ролик, где также изображал других политиков. Как уверяет Великий, ему не сообщили, стал ли он победителем конкурса.

Новый актер Квартала 95 Великий высказался о Зеленском – все подробности (фото: instagram.com/yuri_velikiy)

"Как в результате выбирали победителя, как это все решалось – я, честно говоря, не знаю. Но другие ребята, которые участвовали в конкурсе, тоже были достойны. Более того, у некоторых было сходство даже внешнее. Мне парик нужен для этого дела, а ребята просто сразу были похожими", – сообщил актер.

Великий также признался, что Зеленский был его творческим наставником.

"Придумывать какие-то шутки для этого образа довольно трудно. Во-первых, я не могу шутить обидно, как минимум потому, что это президент страны, в которой я живу. Во-вторых, я знаю этого человека лично, и в определенной степени мое становление проходило с его участием. Но шутить все равно нужно! Поэтому возникают трудные моменты, когда ты пытаешься понять: эта шутка – действительно шутка, она смешная? Или больше обидная? Включаешь обычно свой внутренний саморедактор. А если не можешь понять – смешно это или нет, то обращаешься к коллегам, друзьям, соавторам, и они уже подсказывают, как лучше", – добавил он.

Новый актер Квартала 95 Великий высказался о Зеленском – все подробности (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского.