Думать мозгами нужно: Анна Седокова вляпалась в религиозный скандал

Коллаж РБК-Украина

Поклонники считают, что шутить на религиозную тематику неуместно

Известная поп-исполнительница Анна Седокова, которая часто попадает в скандалы из-за своих публикаций в Инстаграм, снова оскандалилась очередной публикацией. Девушка разместила в своем профиле в Instagram фотографию со звездными подругами и написала провокативную подпись. Фанаты возмущены заявлением артистки.

"Святая троица в сборе", - написала Седокова под фото с Натальей Рудовой и Викторией Десятниковой.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Анна Седокова с Натальей Рудовой и Викторией Десятниковой (фото: instagram.com/annasedokova)

В комментариях к публикации большинство фанатов выразили восхищение внешностью певицы. Некоторые отметили, что Седокова злоупотребляет фоторедакторами, а многие отреагировали на странную подпись к снимку.

"Думать мозгами нужно хоть изредка, когда такое писать… троица)))))", "Святая троица — это Отец, Сын и Святой дух. Может вы тупо об этом не знаете?", "Святая Троица это вам не шутки!!! Грех большой от вас!!! А так девочки прекрасные, красивые, ухоженные и успешные, удачи вам", - пишут под публикацией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Напомним, что ранее сочные формы Седоковой раскритиковали в сети.

До этого Анна Седокова "сверкнула" обнаженными бедрами в публичном месте.

Кстати, мы также писали, что Седокова "засветила" белье на видео в соцсети.

Видео: РБК-Украина