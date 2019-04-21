Елизавета II празднует день рождения: интересные факты о королеве

Елизавета II празднует 93-й день рождения – интересные факты о королеве (коллаж РБК-Украина)

Елизавета II празднует свое 93-летие

Елизавета II, бессменный монарх Великобритании, которая правит уже более 50 лет, празднует свое 93-летие. В этом году день рождения монарха совпало с праздником Пасхи, так что, у королевы двойной праздник. STYLER собрал самые интересные факты о королеве.

Родилась Елизавета II 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом № 17. Сегодня на стене этого дома установлена мемориальная доска с информацией о том, что именно в этом доме родилась ныне правящая королева Британии.

При рождении будущая королева получила имя Елизавета (в честь матери) Мария (в честь бабушки) и Александра (в честь прабабушки). Маленькую принцессу в семье ласково называли Лилибет.

Елизавета II празднует 93-й день рождения – интересные факты о королеве (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Образование Елизавета II получила дома. Она изучала гуманитарные предметы: историю конституции, религиоведение, искусство, правоведение и французский язык, который выучила фактически самостоятельно. С юности обожала лошадей и до сих пор с удовольствием посещает конные скачки и даже ездит верхом.

Елизавета II празднует 93-й день рождения – интересные факты о королеве (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Своего будущего мужа, Филипа Маунтбаттена, греческого принца в изгнании и старшего лейтенанта британского флота, Елизавета впервые увидела в 1934 году, когда ей было 8, а ему 13 лет. Супруг Елизаветы II является ее троюродным дядей и четвероюродным братом. В первые минуты знакомства будущие супруги вместе пускали паровозики на игрушечной железной дороге.

Гувернантка вспоминала, что Елизавета влюбилась в Филипа с первого взгляда, но он не проявлял к ней ответных чувств. Родители Елизаветы противились ее браку с Филипом. У него не было ни состояния, ни королевства. К тому же три его сестры вышли замуж за немецких аристократов, занимавших видное положение в нацистской партии. Большинство родственников Филипа не были приглашены на свадьбу.

Елизавета II празднует 93-й день рождения – интересные факты о королеве (фото: instagram.com/theroyalfamily)

В 21-летнем возрасте Елизавета II вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. В этом браке у них родилось четверо детей – трое сыновей: принц Чарльз, принц Эндрю и принц Эдвард и дочь принцесса Анна. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Их венчание состоялось в стенах Вестминстерского аббатства. Их брак длится уже 72 года.

Елизавета II празднует 93-й день рождения – интересные факты о королеве (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Королевой Британии Елизавета II стала в 1952 году, после смерти своего отца короля Георг VI. Титул Ее Величества звучит так: "Ее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных ее владений и территорий Королева, Глава Содружества, Защитница Веры". Когда ее провозгласили королевой она находилась на отдыхе в Кении вместе с мужем. С тех самых пор, а точнее после коронации 2 июня 1953 года, королева исполняет свой долг перед родиной и достойно носит свою корону.

Что интересно, свой день рождения королева Елизавета II отмечает дважды – 21 апреля и в начале июня, тогда в садах Букингемского дворца проводится садовая вечеринка, где присутствует множество гостей.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри могут отказаться от титула.

Также сообщалось, что Королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон.