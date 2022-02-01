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"Это ужасно, так не должно быть!" Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 10:55
"Это ужасно, так не должно быть!" Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огневич не так давно вернулась из Занзибара, где встретила день рождения и насладилась местным колоритом. Теперь же артистка решила разнообразить свое времяпровождение и полететь в Буковель, где после тропиков намерена насладиться заснеженными пейзажами.

Поездку звезды омрачили неприглядные условия в аэропорту Ивано-Франковска, через который она добиралась на популярный украинский горнолыжный курорт. Об этом она рассказала в Instagram.

Так, Злата была в предвкушении перед поездкой, ведь впереди ее ждал отпуск. Правда, в дороге с ней произошло приключение, которое заставило артистку понервничать. Она успела в аєропорт "Киев" за минуту до окончания регистрации! Такое с ней случилось впервые.

"Такого еще не было, честно говоря. Зато было, когда я нечаянно путала время и не попадала на вылет", - призналась Злата.

&quot;Это ужасно, так не должно быть!&quot; Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

Скриншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Приземлившись в Ивано-Франковске, артистка пришла в ужас от состояния здания местного аэропорта. Неопрятный старый терминал с синими стенами, деревянными креслами и разбитым пластиковым потолком привели певицу в замешательство.

"У меня такой вопрос: когда сделают человеческий аэропорт в Ивано-Франковске. При всей моей любви и уважении. Ребята, но это не должно быть так. Это ужасно!" – возмутилась певица.

&quot;Это ужасно, так не должно быть!&quot; Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

&quot;Это ужасно, так не должно быть!&quot; Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

Скриншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Она подписала кадры снятые внутри помещения так: "При всей моей любви к Ивано-Франковску, абсолютно ужасный аэропорт здесь. Очень жаль, что до сих пор его не привели в порядок".

Оказалось, что из Ивано-Франковска артистка поехала в Буковель отдыхать. Она успела встретиться там с Катей Осадчей и дать ведущей интервью.

Катя и Злата не только прогулялись по самому известному украинскому горнолыжному курорту, но и успели покупаться в горячих чанах под открытым небом. Огневич осталась очень довольна насыщенным интересным днем среди заснеженных гор в компании телезвезды.

&quot;Это ужасно, так не должно быть!&quot; Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

&quot;Это ужасно, так не должно быть!&quot; Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

&quot;Это ужасно, так не должно быть!&quot; Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска

Злата Огневич провела день в Буковеле с Катей Осадчей (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что ранее телеведущая Алла Мазур пожаловалась на плохие условия для пассажиров в аэропорту "Борисполь".

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Злата Огневич
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