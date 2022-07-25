"Этот рассвет мог стать для меня последним": Алена Мозговая хотела свести счеты с жизнью

"Этому фото чуть больше года. Именно этот рассвет мог стать для меня последним. Невероятные боли, которые принесла мне болезнь Лайма и которые ничем, никакими обезболивающими невозможно было приглушить, меня довели до мыслей, что нужно заканчивать этот земной путь", - написала Мозговая.

Она призналась, что в ту ночь ей было особенно плохо - она не могла ни сидеть, ни стоять. Поэтому ходила по комнате, всматривалась в пейзаж и считала минуты, чтобы можно было принять обезболивающее, которое действовало минут двадцать.

"А далее снова по кругу. Принимать можно было каждые три часа. Эта ночь и рассвет на фото могли стать последними, но не стали благодаря Соле. В тот момент, когда было уже нестерпимо, я посмотрела на свою спящую красавицу и поняла, что пока она без меня не выживет в этом мире, я должна найти в себе силы жить хотя бы ради нее", - призналась продюсерка.

Фото: facebook.com/olenamozgova

А после этого она нашла в себе силы жить дальше и уже через несколько дней ее парализованное лицо начало слушаться, лечение действовать и боль отступать.

"Я знаю, как тяжело, больно сейчас многим людям. Я знаю, что многие из них, по тем или иным причинам, не видят смысла жить дальше. Но… За темнотой, ночью, всегда наступает рассвет! И несмотря на все страшные вещи, которые сейчас происходят в жизни, все равно есть прекрасное… Нужно просто поискать, осмотреться, присмотреться", - резюмировала Алена Мозговая.

Фото: facebook.com/olenamozgova

В августе 2021 года Алена Мозговая сообщила, что врачи диагностировали у нее болезнь Лайма. У нее были сильные боли, паралич половины мышц лица и много других неприятностей.

Алена Мозговая - украинская продюсерка, дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового. Возглавляла творческое объединение развлекательных и музыкальных шоу на телеканале "Украина", была организатором многих музыкальных конкурсов и продюсером талант-шоу.

Была гражданской супругой певца Александра Пономарева - у них есть совместная дочь Евгения. Несколько лет была продюсером певца Владимира Ткаченко (Дэвид Аксельрод), а потом вышла за него замуж.

Фото: facebook.com/olenamozgova

В 2015 году у них родилась дочь Соломия. Еще у Алены Мозговой есть старшая дочь Зоя, которая родилась в 1994 году.

Сейчас Алена Мозговая вместе с мужем занимается волонтерской деятельностью.