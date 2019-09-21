Фантастическая атмосфера: Порошенко посетил книжный форум во Львове

Экс-президент Украины Петр Порошенко посетил книжный форум во Львове. Он заявил, что в сотрудничестве с командой делает все, чтобы увеличить количество украинского продукта для формирования украинской идентичности и книжный форум во Львове является важной составляющей сохранения именно украинского интеллектуального пространства. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время посещения 26 книжного форума во Львове вместе с женой Мариной. Об этом рассказала прес-служба партии.

"Здесь фантастическая украинская атмосфера. Поздравляю всех, кто приехал сегодня во Львов, потому что сегодня вы точно получите здесь огромное удовольствие – я это чувствую, и вы точно это почувствуете", – поделился впечатлениями от форума Петр Порошенко.

Пятый президент Украины вспомнил, что в детстве начал читать очень рано.

"Я очень люблю книги и эта любовь не проходит и до теперь. Сегодня уже перешли на электронные книжки, уже ты можешь увеличивать шрифт, уже можешь читать вечером... Но на самом деле, это такой барометр, это такой тест, лакмусовая бумажка того, чтобы ты оставался в интеллектуальном пространстве Украины", – отметил он.

Порошенко посетил книжный форум во Львове (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петр Порошенко отметил, что сегодня на форуме можно купить много книг.

"Но это не затраты, это – инвестиции, инвестиции в личность", – сказал он.

Он также отметил, что нужно увеличивать количество книг, фильмов программ на радио и телевидении для формирования украинской идентичности.

"И мы со своей стороны делали, делаем и будем делать все для того, чтобы этих книг, этих фильмов было больше", – подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также посетил ветеранскую палатку, где представлены книги, авторами которых являются военные, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины на востоке государства.

Он особо подчеркнул важность сохранять память о событиях на Донбассе и воинское братство, и именно благодаря воспоминаниям непосредственных участников этих событий это становится возможным. Кроме того, воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения как свидетельство для Гаагского трибунала, добавил он.

"Очень важно сейчас, чтобы мы не отводили и не отдавали украинскую землю, какими бы формулами Шайнмаера это не прикрывалось. Очень важно сейчас, чтобы то, ради чего отдавали жизнь украинские герои для того, чтобы защитить украинскую землю и защитить украинцев, проживающих на Донбассе, это было первым приоритетом государства. И для того, чтобы наполниться этим чувством, надо было приехать сегодня во Львов, к ветеранской палатке. Здесь настоящая позитивная энергия", – сказал Петр Порошенко.

Порошенко посетил книжный форум во Львове (фото: пресс-служба)

"Я думаю, что учиться любить Украину нужно именно у этих парней и девушек. Надо почитать их книги", – сказал пятый президент Петр Порошенко.

Он рассказал, что обсудил с ветеранами возможность издания их аудио-книг, и планы по созданию фильмов на основе их произведений.

"Ключевая позиция – формирование национальной идентичности в значительной степени формируется в этой палатке", – добавил он.

В своем Facebook Петр Порошенко поделился фотографиям со встречи.

"Где еще так легко можно встретить знаковых персон украинской литературы – Юрий Винничук, Кокотюха Андрей, Юрий Григорьевич Журавель, Ivan Malkovych, Maria Matios – как не на Книжном форуме во Львове. Такие возможности для меня – бесценны. В разговорах с мэтрами украинской литературы услышал основной тезис: украинское слово в литературе, кино, на телевидении играет ключевую роль в формировании национальной идентичности. Поэтому мы делали, делаем и будем делать все для того, чтобы украинских книг, фильмов программ на радио и телевидении было больше", - написал экс-президент в своем Facebook.

Порошенко посетил книжный форум во Львове (скриншот: facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, что у Порошенко отреагировали на решение суда об открытии информации по делу захвата моряков.

До этого Петр Порошенко встретился с Евгением Пановым и приветствовал пленника Кремля с возвращением домой.