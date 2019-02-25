Голливудская актриса написала письмо Путину с неожиданной просьбой

Коллаж РБК-Украина

Звезда Playboy попросила освободить узников, которые оказались на Дальнем Востоке

Знаменитая голливудская актриса Памела Андерсон, которая намекала на роман с президентом РФ, написала письмо Владимиру Путину. Текст письма она разместила на своем официальном сайте.

Памела Андерсон призвала российского президента освободить 11 косаток и 87 белух, которые оказались в так называемой "китовой тюрьме" возле Находки на Дальнем Востоке.

Она отметила, что ледяные условия содержания косаток и белух вызывают беспокойстве у международного сообщества и выразила надежду, что правительство РФ будет сотрудничать с экологами и другими специалистами и поможет вернуть китообразных на волю.

"Я понимаю, что окончательное решение еще не принято, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, и я с уважением прошу вас разрешить это, приказав освободить их. Как вы знаете, люди во всем мире все больше заботятся о морском биоразнообразии и, в частности, о здоровье и жизнеспособности китов. Новости о "китовой тюрьме" возле Находки, ледяных условиях и страданиях косаток и белух вызывают беспокойство у международного сообщества", - написала голливудская актриса Памела Андерсон.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Памела Андерсон испугала своих фанатов.

Кинозвезда запостила в свой Instagram фото, на котором видно, что она получила достаточно серьезную травму.

А также писали о том, что звезда Playboy намекнула на тайный роман с Путиным.