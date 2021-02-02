В "Инвестохиллс Веста" назвали фейком интервью главы компании российскому порталу

В украинской финансовой компании "Инвестохиллс Веста" заявили, что вышедшее на сайте российского издания KM.ru интервью руководителя компании Андрея Волкова является фейком. Об этом пресс-служба компании заявила 1 февраля.

Портал KM.ru 28 января обнародовал интервью Волкова, в котором тот якобы назвал Россию "прекрасной страной с огромным рынком", а оккупацию Россией Крыма – "воссоединением".

Кроме того, ему приписали слова о знакомстве с министром юстиции Денисом Малюськой и содействии главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В "Инвестохиллс Веста" назвали материал полностью выдуманным, а его выход на российском ресурсе – медийной атакой.

"Это очередная медиа атака, продуманная должниками-олигархами из-за нежелания платить по счетам. На этот раз – очень изящная, ведь они решили сыграть на актуальной теме патриотизма. Мы уже подали адвокатский запрос в редакцию сайта и будем защищать нашу репутацию в судебном порядке", – заявил Волков.

По его словам, за атакой стоят "те же мошенники, которые украли деньги вкладчиков банка УПБ и действия которых уже несколько лет расследует СБУ".

В 2014 году Волков возглавлял Нацкомфинуслуг, а в 2006–2009 годах был главой правления "Альфа-Банка (Украина)".

Investohlls – группа инвестиционных компаний, основанная в 2009 году, специализирующаяся на операциях с проблемными активами, сказано на ее сайте. Журналисты Delo.ua в 2020 году писали, что основной деятельностью "Инвестохиллс Веста" является выкуп права требования долгов.