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"Из вас бы вышел идеальный образ Иуды": соцсети отреагировали на пост Гройсмана о Порошенко

STYLERПерсоны    01.08.2019 - 19:49
"Из вас бы вышел идеальный образ Иуды": соцсети отреагировали на пост Гройсмана о Порошенко
Гройсман о Порошенко – реакция сети на громкое заявление (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В сети отреагировали на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана

Пользователи соцсетей сравнили "разоблачение" Петра Порошенко Владимиром Гройсманом с библейским сюжетом об Иуде. Об этом они написали под публикацией прем'ер-министра в социальной сети в Facebook.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего того, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

"Большой надеждой и поддержкой людей пожертвовал ради своих частных интересов", - сказал Гройсман о Порошенко.

Сеть бурно отреагировала на высказывание Гройсмана. Кое-кто сравнил премьера с библейским Иудой.

&quot;Из вас бы вышел идеальный образ Иуды&quot;: соцсети отреагировали на пост Гройсмана о Порошенко

Людей смутил факт "переобувания" премьера:

&quot;Из вас бы вышел идеальный образ Иуды&quot;: соцсети отреагировали на пост Гройсмана о Порошенко

Пользователи Facebook связывают слова Владимира Гройсмана с поражением на парламентских выборах 21 июля:

&quot;Из вас бы вышел идеальный образ Иуды&quot;: соцсети отреагировали на пост Гройсмана о Порошенко

Напомним, что ранее в Кабмине рассказали о готовности к отопительному сезону.

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