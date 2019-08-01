"Из вас бы вышел идеальный образ Иуды": соцсети отреагировали на пост Гройсмана о Порошенко

Гройсман о Порошенко – реакция сети на громкое заявление (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В сети отреагировали на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана

Пользователи соцсетей сравнили "разоблачение" Петра Порошенко Владимиром Гройсманом с библейским сюжетом об Иуде. Об этом они написали под публикацией прем'ер-министра в социальной сети в Facebook.

"Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего того, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

"Большой надеждой и поддержкой людей пожертвовал ради своих частных интересов", - сказал Гройсман о Порошенко.

Сеть бурно отреагировала на высказывание Гройсмана. Кое-кто сравнил премьера с библейским Иудой.

Людей смутил факт "переобувания" премьера:

Пользователи Facebook связывают слова Владимира Гройсмана с поражением на парламентских выборах 21 июля:

Напомним, что ранее в Кабмине рассказали о готовности к отопительному сезону.