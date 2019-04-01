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Известная поп-певица разругалась с фанатами: что произошло

STYLERПерсоны    01.04.2019 - 18:47
Известная поп-певица разругалась с фанатами: что произошло
Pink (viagogo.com)

Pink обратилась к поклонникам и закрыла свои аккаунты от комментариев

Известная певица опубликовала на своей странице в Instagram семейные фотографии с детьми, но отключила для поклонников возможность комментировать их, так как под предыдущими постами они ее сильно обидели и разозлили.

В воскресенье, 31 марта, американская поп-дива Pink разместила на своей страничке снимки совместного отдыха с детьми. Она вместе с 7-летней дочерью Уиллоу и 2-летним сыном Джеймсоном отправилась на прогулку на яхте.

На первой фотографии она вместе с детьми сидит в обнимку, при чем сын разместился возле ее ног так, что видно только часть его тела.

Известная поп-певица разругалась с фанатами: что произошло

Pink с детьми (instagram.com/pink)

А на втором снимке певица вместе с детьми кормит пеликана, но на этом снимке часть тела Джеймсона закрашена с помощью фоторедактора.

Известная поп-певица разругалась с фанатами: что произошло

Pink с детьми (instagram.com/pink)

Pink отключила комментирование этой фотографии и обратилась к своим фанатам со словами возмущения, так как предыдущую фотографию с ее сыном комментаторы жестко раскритиковали.

"С вами серьезно что-то не так. Обсуждаете пенис моего ребенка? Говорите про обрезание? Вы серьезно? Как любая нормальная мама на пляже, я даже не заметила, как он снял подгузник для плавания. Я удалила фото, потому что вы все мне противны. И теперь я отключу возможность комментирования своих постов, говорю нет негативу, который вы вносите в жизни других людей", - написала артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лобода шокировала фанов своей безответственностью.

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