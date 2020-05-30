Что известно о главной героине шоу Холостячка: биография и фото

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения Мишина станет первой героиней шоу "Холостячка" в Украине

Ксения Мишина станет главной героиней шоу "Холостячка". Первое украинское романтическое реалити, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина уже объявило о запуске кастинга для мужчин. Что известно о главной "Холостячке" страны и почему изменился формат шоу – читайте ниже.

Как сообщает директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук, в реалиях современного мира возможность выбирать должна быть продемонстрирована не только для мужчин, но и для женщин.

"Холостяк — очень успешный мировой формат: идеальный мужчина выбирает ту единственную, с которой хочет построить долгие отношения. Но согласитесь, в современном мире право выбирать одинаково принадлежит и мужчине, и женщине. Поэтому нам всегда хотелось сделать сезон, в котором выбирает женщина, а мужчины получат возможность проявить себя и завоевать ее сердце. Мы верим, что этот проект позволит по-новому взглянуть на классический формат романтического реалити и вдохновит миллионы украинских женщин", — комментирует Франчук.

В своем Instagram Ксения Мишина прокомментировала собственное участие в шоу и призналась, что перед камерами реалити она будет оставаться собой.

"Я стала первой украинской Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро", - написала девушка.

Биография Ксении Мишиной

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2007 году девушка получила звание вице-мисс на конкурсе красоты "Севастопольская красавица". Также она была удостоена специального приза от зрителей.

После окончания общеобразовательной школы Мишина поехала в столицу, где училась на актерском факультете в мастерской Дмитрия Богомазова Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, который закончила в 2015 году.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В 2010 году участвовала в кастинге телевизионного шоу "Украина слезам не верит", где главным призом проекта были три главные роли в мюзикле Константина Меладзе.

Еще во время учебы в театральном Мишина в 2014 году впервые снялась в кино. После окончания университета она стала актрисой Киевского академического Молодого театра. Популярность к актрисе пришла после главной роли в мелодраме "Искушение", в 2019 году сыграла роль главной антагонистки Лидии Шефер в телесериале "Крепостная". С августа по ноябрь 2019 она участвовала в танцевальном шоу "Танцы со звездами" в паре с хореографом Евгением Котом. Пара стала победителем шоу. Всего на текущий момент Ксения Мишина сыграла 27 ролей в кино. Также она номинирована на премию "Человек года" 2020.

Личная жизнь актрисы

Ксения Мишина не стесняется рассказывать о личной жизни. В своем профиле в Instagram она ранее поделилась, что ее первая любовь случилась во время учебы в школе. Летом она отдыхала у бабушки в Нижнем Новгороде, где познакомилась с мальчиком, который подарил ей первый поцелуй. Позже юные влюбленные продолжали созваниваться и переписываться, а с возрастом сохранили дружеские отношения.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Будучи студенткой, Ксенія влюбилась в женатого мужчину. Узнав о беременности возлюбленной, он ушел из семьи и предложил девушке сыграть свадьбу. Несмотря на это, мужем Мишиной он так и не стал. Актриса воспитывает сына Платона, в чем ей помогают родители.

Напомним, что ранее Ксения Мишина сделала откровенное признание о физическом насилии.

Также артистка рассказывала о "неловких" съемках в интимных сценах.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала умиляющие снимки с собственным сыном.

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Автор: Киселева Анна