Известный артист рассказал, почему перешел на украинский язык

Видео: вагоновожатые – πץнkԎϞр (YouTube/вагоновожатые)

Известный украинский музыкант Антон Слепаков, лидер и вокалист группы "вагоновожатые", которая недавно выпустила свой второй альбом "Рефернс", признался, почему перешел на украинский язык. Об этом артист рассказал в интервью Styler.

Дело в том, что обычно руссскоязычное творчество команды недавно разбавили 2 украиноязычные песни.

"Это естественный процесс. Стал больше разговаривать, писати українською. Так неожиданно пришли и тексты. Показал их ребятам и они очень поддержали меня в этом вопросе", - рассказал он.

Слепков отметил, что не форсирует события и с интересом наблюдает за процессом.

"Если украинские тексты будут приходить, с удовольствием буду работать с ними. Это вызов и кропотливый труд для меня - адаптировать их к нашему звуку и ритму", - сказал он.

Также музыкант прокомментировал вопрос относительно того, что с украинским языком шансы группы попасть в радиоэфир увеличиваются.

"Меньше всего мы думаем об эфирах и ротациях. Нас по-прежнему поддерживают онлайн-радиостанции – "Аристократы", OFr, Submarina", - ответил Антон на реплику о том, что андеграунд тем и прекрасен, что остается андеграундом.

"Более чем уверен: с такой жесткой и специфической музыкой ни у одной FM-станции не хватит смелости поставить что-то из альбома "Референс" в эфир. Я не слушаю радио, очень редко бывает в такси. Ничего похожего на "вагоновожатых" я там еще ни разу не слышал", - признался он.

Группа "вагоновожатые" (Фото: пресс-служба)

Напомним, ранее Антон Слепаков в интервью рассказал о кино, насильственной русификации и войне.

Также ранее в октябре 2018 года вышел сингл из нового альбома "вагоновожатых".

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Видео: РБК-Украина