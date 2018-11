"Музыка без просчетов": лидер "вагоновожатых" о новом альбоме, войне и переходе на украинский

Фото: Антон Слепаков (пресc-служба)

20 ноября вышел второй альбом группы "вагоновожатые" - "Рефернс"

В основе новой пластинки группы "вагоновожатые" - все, что окружает современного человека: его слабости, страхи, откровенные фобии, будни креативного класса и наша зависимость от соцсетей.

В декабре презентация альбома состоится во Львове (1 декабря), Харькове (8 декабря) и Киеве (16 декабря).

Накануне концертов Styler встретился с "голосом" группы Антоном Слепаковым, чтобы расспросить его о новом альбоме, состоянии музыкальной сцены сегодня и собственных слабостях.

Антон, новая музыка появляется ежедневно. Для того, чтобы долго оставаться на плаву, сегодня важно постоянно удивлять слушателя. Вы думаете об этом, когда пишете альбомы?

Мы видим это. Важно в этом процессе, прежде всего, остаться собой. Нам самим не очень интересно повторяться, но очень часто бывает, что артист не может прыгнуть выше головы. Мы - не исключение в этом плане. Есть ведь и другая крайность: слишком радикальные эксперименты со стилем для артиста - опасность утратить значительную часть уже существующей аудитории. На эту тему можно долго рассуждать и дискутировать, но нам больше нравится делать музыку без просчетов и происков.

Как вы относитесь к представителям молодой сцены, которые в последнее время появляются просто какими-то пачками и у нас, и в России: Гречка, Монеточка, "Пошлая Молли"? Как думаете - у такой музыки и ее популярности есть срок годности?

Отношусь очень спокойно. Хорошо. Гречка перепевает "Отпетых мошенников", "Пошлая Молли" - "Рефлекс", Монеточка снимает клип по мотивам фильма "Брат-2". Эти молодые люди, как и мы, родом из 90-х.

Чего-то нового, радикально новаторского, в их звуке я не слышу. Про срок годности - мы это поймем примерно лет через 10. Тогда и сделаем соответствующие выводы.

Если ты делаешь музыку сейчас, в 2018 году, так ли важно следить за трендами, слушать новых артистов в своей стране и за рубежом?

Конечно. Мне всегда интересно узнавать что-то новое. Так было и в 87-м году, и в 91-м, так есть и сейчас, в 2018-м. Стараюсь не пропускать новинки, хотя бы в ознакомительном стрим-режиме.

В 2014 все говорили о расцвете украинской музыкальной сцены. Тогда создавалось впечатление, что наших музыкантов долгое время держали за каким-то занавесом и внезапно он опустился. Спустя 4 года стало ли проще вагоновожатым находить пути коммуникации к своим слушателям?

В 2014-м не было музыкального взрыва. Был очень важный переломный момент в истории Украины. Музыканты не появились на пустом месте: они играли, сочиняли песни и существовали довольно продолжительное время. Началась война, а с ней пришел и страх заграничных артистов приезжать сюда. Это способствовало тому, что околомузыкальная общественность обратила внимание на местную сцену.

Спустя четыре года война, к сожалению, стала делом повседневным, западные артисты перестали бояться приезжать, российские звезды тоже вернулись в привычные условия. В Украине просто нет своих "Мельниц", "Северных флотов" или "Кровостоков".

"вагоновожатые" давно выстроили свой путь коммуницирования со слушателем и не отступают от него. Нас принято называть "нишевыми артистами". Мы давно готовы выйти за рамки всевозможных ниш, а вот готовы ли люди услышать нечто совсем иное, чем то, что транслируют громкоговорители масскульта? Это вопрос.

Если рассказывать иностранцу о том, какая классная в Украине музыка, о каких 5 артистах стоит упомянуть в первую очередь? Какие 5 песен дать послушать или какие 5 видео показать?

Группы: "ДахаБраха", ONUKA, Tik Tu, DZ’OB, Jinger.

Клипы: CEPASA - Always Beautiful, ZAPASKA - "Запитайся", Dakh Daughters - "Людина", "Пісні Наших Днів" (ПНД) - "Про Любов", Jamala – "Крила".

Песни : On The Wane - Drop bombs, Krobak - So Quietly Falls the Night, Koloah - Bad Habbits Blues, Polje -Schengen, yeyo — ballada.

У вас в прошлом несколько проектов, датированных разным временем. Когда начинать сложнее — в 90-х, в 2013-м или сейчас? И почему?

Даже не знаю. В каждом отрезке есть свои плюсы и минусы. В 90-е было сложно с коммуникациями, не было интернета, а только междугородние звонки и более тернистый путь. Сейчас 3 рукопожатия заменяются сотней сообщений в мессенджере - "послушайте мою песню".

Если у тебя есть цель и ты заряжен идти до конца - эпоха значения не имеет.

За что чаще всего критикуют концерты/музыку "вагоновожатых"?

Думаю, за однообразность, за тексты, за вокал, за отсутствие бас-гитары, "я пришел на эти конкретные песни, а вы их не сыграли!". Всегда можно к чему-то придраться, было бы желание.

Новый альбом получился очень социальным, в нем все: слабости, фобии, жизнь творческой тусовки. Все очень концептуально сложилось в один общий проект. Это ваши наблюдения за жизнью в Киеве?

Мне кажется, подобные наблюдения за окружающим миром никогда не были нам чужды, свойства губки - впитывать и расходовать интенсив. Главное - найти каркас композиции. Если вы сами собирали мебель, легко поймете, как это. Название, ключевое слово, образ, а дальше уж не знаю, как это все выходит и получается.

Какая самая важная песня в альбоме и почему она?

Выделить одну - значит обделить остальные. У каждой есть своя история, срок давности, атмосфера создания. Хоть режьте меня - одну выделить я не смогу. Отмечу, что самая сложная для меня – "Прейскурант". Физически боюсь пораниться о нее. Сложнее всего далась - и в записи, и в сочинении. До сих пор отношусь к ней с опаской.

Тексты "вагоновожатых" известны множеством отсылок к истории, литературе и искусству в целом. Какой необходимый минимум книг надо прочесть, чтобы понять новый альбом и вообще вашу музыку?

Думаю, это ошибка. Наши треки можно слушать без какой-то особой подготовки с чистого листа, не читая никакой литературы. Я очень часто так поступаю с другими областями культуры. Иду на оперу или на выставку, зачастую не зная контекста, события, и только потом начинаю интересоваться личностью автора и что и как он создавал. Мне интересны люди с самым разным восприятием, не затуманенным ссылками и отсылками.

С чем связан двухлетний перерыв между альбомами?

Тяжело постоянно генерировать новые идеи. Мне кажется, мы идем в нормальном рабочем графике. После "Стартапа..." мы сделали полуторачасовой саундтрек к фильму "Ордер на арешт" (Георгий Тасин, 1926 год - совместная наша работа с "Довженко-центром"), в 2017-м начали придумывать новые треки для будущего альбома.

Весной прошлого года у меня вышел артбук "Стишение обстоятельств" (проект с художницей Алиной Гаевой). Весной 2018-го у нас уже были уже готовы программа "Стишение-2" и практически весь альбом "Референс". За это же время наш барабанщик Стас успел создать аудиовизуальный проект S.I. (совместно с Laser Studio). И это не считая работ, хобби и личной жизни. Я считаю, что никакого перерыва и вовсе не было. Все у ВГНВЖ очень плотно и интенсивно!

У вас есть синглы, ЕР и альбомы, какой из этих форматов наиболее оптимальный формат для современного слушателя, по вашему опыту? Например, Шнур говорит, что альбомами музыку уже давно никто не слушает.

Сколько у группы бы не было ЕР и синглов, рано или поздно она выпустит альбом. Эту формулу придумали много лет назад, и она до сих пор самая оптимальная. Мне всегда интересно замахнуться на "большое полотно". Конечно, синглы делать быстрее и в чем-то легче, но полноформатные альбомы тоже нужны. В конце концов, самый популярный вопрос слушателей - "когда новый альбом?". ЕР они за альбомы не считают.

"вагоновожатые" меняют свой визуальный стиль под каждый альбом: во время презентации "Стартап Молодость" все было в печатных небуквенных символах, сейчас - балаклава и цветные разводы на ее фоне. Как и почему появилась идея таких постоянных изменений?

Ну, это процесс постоянного поиска. Разные люди окружают нас в разные отрезки времени, разные периоды, альбомы, разный материал. Вчера в Одессе видел автора трех наших обложек - Митю Фенечкина. Он уже тоже часть истории.

Сейчас другой отрезок и совершенно иное время, и даже участников в группе стало больше. Каждая обложка - это лицо новой работы, если хотите, еще один трек и действующая единица, та самая одежка, по которой встречают. А иногда - метка, способная пустить по ложному следу и окончательно запутать. Что мы тоже очень любим.

Какие слабости есть у Антона Слепакова?

Если из перечня композиции, наверное, все же сладкое. Контролирую и сдерживаю себя месяцами, а потом могу неожиданно сорваться и дать слабину! Да, мы слабы, тут - чистая правда.

В какой-то момент вы перешли с русского на украинский в жизни, потом - в Facebook. Теперь появились 2 украиноязычные песни. Видно, что у вас этот процесс происходит не быстро, но достаточно естественно. Почему?

Это естественный процесс. Стал больше разговаривать, писати українською. Так неожиданно пришли и тексты. Показал их ребятам и они очень поддержали меня в этом вопросе.

Я не форсирую события и с интересом наблюдаю за процессом. Если украинские тексты будут приходить, с удовольствием буду работать с ними. Это вызов и кропотливый труд для меня - адаптировать их к нашему звуку и ритму.

С украинским ваши шансы попасть в радиоэфир увеличиваются. Вам бы хотелось попасть в ротацию и нужно ли это в принципе таким группам, как "вагоновожатые"? Или андеграунд тем и прекрасен, что остается андеграундом?

Меньше всего мы думаем об эфирах и ротациях. Нас по-прежнему поддерживают онлайн-радиостанции – "Аристократы", OFr, Submarina.

Более чем уверен: с такой жесткой и специфической музыкой ни у одной FM-станции не хватит смелости поставить что-то из альбома "Референс" в эфир. Я не слушаю радио, очень редко бывает в такси. Ничего похожего на "вагоновожатых" я там еще ни разу не слышал.

Сначала у вас появился Facebook, потом Instagram, а теперь вы написали песню "Человеческие слабости". Насколько cильна ваша зависимость от соцсетей и присутствия в жизни мессенджеров и аккаунтов?

Моя б воля, не было бы никаких аккаунтов! Несколько лет назад почти месяц не заходил в Фейсбук и мессенджер. Коллеги были вне себя от этого! Что-то нужно показать, посоветоваться, решить какие-то вопросы, а я в "затворниках". Так как мы все курируем все вопросы, то важно постоянно быть на связи.

Основные потребители музыки - люди 20+. Как оставаться для них актуальными более старшим музыкантам, находить темы и цеплять их внимание?

Не знаю. У меня нет барьера в общении с более молодыми людьми. Мне с ними даже легче, чем с некоторыми сверстниками. У них другой болевой порог, уровень и понятие внутренней свободы. Люди, родившиеся не в красной империи неизбежного социализма, а в молодой независимой стране. И это очень круто. Я смотрю на них и ощущаю это. Но, думаю, нас все же слушают люди постарше. У двадцатилетних - своя музыка и свои кумиры.

