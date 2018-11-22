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Відомий співак розповів, чому перейшов на українську мову

STYLERПерсона    22.11.2018 - 22:03

Відео: вагоновожатые – πץнkԎϞр (YouTube/вагоновожатые)

Відомий український музикант Антон Слєпаков, лідер і вокаліст групи "вагоновожатые", яка нещодавно випустила свій другий альбом "Рефернс", зізнався, чому перейшов на українську мову. Про це артист розповів в інтерв'ю Styler.

Справа в тому, що зазвичай руссскоязычное творчість команди нещодавно розбавили 2 україномовні пісні.

"Це природній процес. Став більше розмовляти, писати українською. Так несподівано прийшли і тексти. Показав їх хлопцям - вони дуже підтримали мене в цьому питанні", - розповів він.

Зліпків зазначив, що не форсує події і з цікавістю спостерігає за процесом.

"Якщо українські тексти будуть приходити, із задоволенням працюватиму з ними. Це виклик і кропітка праця для мене -- адаптувати їх до нашого звуку і ритму", - сказав він.

Також музикант прокоментував питання щодо того, що з українською мовою шанси групи потрапити до радіоефіру збільшуються.

"Найменше ми думаємо про ефіри і ротації. Нас як і раніше підтримують онлайн-радіостанції - "Аристократи", OFr, Submarina", - відповів Антон на репліку про те, що андеграунд тим і прекрасний, що залишається андеґраундом.

"Більш ніж упевнений, з такою жорсткою і специфічної музикою ні в однієї FM-станції не вистачить сміливості поставити щось з альбому "Референс" в ефір. Я не слухаю радіо, дуже рідко буває в таксі. Нічого схожого на "вагоновожатых" я там жодного разу не чув", - зізнався він.

Відомий співак розповів, чому перейшов на українську мовуГрупа "вагоновожатые" (Фото: прес-служба)

Нагадаємо, раніше Антон Слєпаков в інтерв'ю розповів про кіно, насильницьку русифікацію і війну.

Також раніше в жовтні 2018 року вийшов сингл з нового альбому "вагоновожатых".

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Відео: РБК-Україна

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