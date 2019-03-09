Умер Владимир Этуш: чем прославился великий артист

Владимир Этуш сыграл в легендарных советских кинокартинах

Владимир Этуш, легендарный советский актер, умер в 96 лет. Он скончался в субботу, 9 марта. О причинах его смерти в настоящий момент неизвестно, передают российские СМИ.

Информацию о смерти известного актера подтвердили директор Театра имени Вахтангова, где Этуш служил с 1945 года, а также дочь артиста. Как сообщила телеканалу RT Раиса Этуш, предварительно причиной смерти ее отца стала остановка сердца.

Владимир Этуш скончался полчаса назад в больнице. Отвезли его туда 8 марта из-за ухудшившегося состояния.

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтангова. Гражданская панихида пройдет в самом театре.

Владимир Этуш (фото: Владимир Веленгурин)

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, "За заслуги перед Отечеством", ордена Александра Невского, премии "Золотая маска".

1953 году Владимир Этуш получил первую роль в кино – турок Сеид-Али в фильме Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Затем был итальянец Мартини в драме "Овод" (1955), кавказец Самед в мелодраме "Время летних отпусков" (1960) и вновь кавказец Калоев в ленте "Председатель" (1964). И на сцену родного театра он выходил в образе грузинского наркома Орджоникидзе (постановка "Олеко Дундич").

В 1966 году к Этушу пришла народная слава, и вновь благодаря роли кавказца – товарища Саахова из "Кавказской пленницы". В 1971 году Владимиру Этушу присвоили звание Народного артиста РСФСР. К тому времени в копилке его выдающихся ролей появились Снаут из "Соляриса" Андрея Тарковского, король из "Старой, старой сказки", инженер Брунс из "Двенадцати стульев" Гайдая.

Владимир Этуш - лучшие моменты из фильмов (видео: youtube.com/MASH)

А к моменту, когда актер стал Народным артистом всего Союза (1984), к ним добавились роли в лентах "Пьетро в "Тени", "Приключения Буратино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил" и, конечно, комедия Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

Заслуги артиста перед отечественным театром и кино были отмечены множеством наград; в частности, Этуш являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". С 1941 по 1943 год Владимир Этуш также принимал участие в Великой Отечественной войне, где был награжден орденом Красной Звезды за проявленную доблесть.

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