Каждый день борюсь: Дорофеева решилась на признание и показала изменения в своем теле

Она рассказала, что пообещала себе быть смелее. Это качество необходимо для того, чтобы воплощать в жизнь мечты, ставить цели, прыгать выше головы, желать и добиваться большего.



Надя Дорофеева показала новое тату на ноге (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я каждый день борюсь со своими внутренними страхами и неуверенностью, чтобы быть смелее. С вами в своих постах, например. В какой-то момент разрешила себе не стараться быть идеальной "хорошей девочкой", ведь это так глупо", - призналась звезда.

Для Нади одно из проявлений смелости – набить тату. Тело певицы украшает не один рисунок – все они аккуратные и небольшие.



"Для кого-то это как выпить чашку кофе, а я долго думаю и решаюсь, и к каждой подхожу обдуманно и готовлюсь. Каждая на моем теле – проявление меня. Моя новая тату – напоминание самой себе, что я разная, наполненная разными красками и чувствами, о том, что нужно быть смелой, чтобы не подстраиваться под то, какой меня хотят видеть", - пояснила Надя.

Она добавила, что выбрала надпись raznotsvetnaya не случайно, ведь именно так будет называться ее новый трек.