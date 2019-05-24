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Климкин обратился к украинцам с просьбой подписать петицию о Голодоморе

STYLERПерсоны    24.05.2019 - 19:11
Климкин обратился к украинцам с просьбой подписать петицию о Голодоморе
Павел Климкин (фото: РБК-Украина)

Павел Климкин призвал украинцев поддержать петицию

Министр инстранных дел Украины, Павел Климкин рассказал о том, что что сегодня, 24 мая, было получено более 10 тысяч подписей, собранных волонтерами и активистами в поддержку петиции о признании Германией Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Он также напомнил о том, что петицию все еще можно подписать. До 27 мая необходимо собрать 25 тысяч подписей, чтобы Бундестаг смог рассмотреть обращение.

"Завтра наши дипломаты в Берлине передадут их в Бундестаг", - говорит Климкин.

Павел Климкин (видео: facebook.com/pavloklimkin.ua)

Напомним, Павел Климкин прокомментировал инициативу РФ созвать заседание СБ ООН по "языковому закону".

Ранее с призывом подписать петицию к украинцам обратилась и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

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