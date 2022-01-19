Королева стритстайла: Анджелина Джоли показала, как носить одно и то же пальто с разными вещами

На людях Анджелина появилась в черном пальто с высоким воротом, который защищал звезду от холода. А также сапогах с широкими голенищами на устойчивом каблуке – настоящем тренде этого зимнего сезона. В руках она держала объемную сумку Celine. Завершил безупречный лаконичный образ минимальный макияж, который кинозвезда, впрочем, скрыла за защитной маской.

17-летняя приемная дочь Джоли Захара была одета в стиле кэжуал: джинсы-скинни, топ, а также светло-коричневое пальто она дополнила конверсами. Яркую нотку луку добавили волосы, перекрашенные в ярко-голубой оттенок.

К слову, как мама, так и ее дочь вновь были в тех же пальто, что уже демонстрировали недавно в Вашингтоне. Так что семья продолжает тренд на эко-моду. При этом они удачно обыграли луки, сделав их оригинальными.

Джоли и ее дети подолгу носят вещи (фото: instagram.com/angelinajolie)

Мама и дочь шли, держась за руки. К девушкам присоединился и Пакс, который надел джинсы, куртку-ветровку и шапку.