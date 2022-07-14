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Леся Никитюк рассказала об иконе, которую хранит в холодильнике: "защищает меня и моих соседей"

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 12:55
Леся Никитюк рассказала об иконе, которую хранит в холодильнике: "защищает меня и моих соседей" Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Татьяна Самарук

Ведущая Нового канала Леся Нінтюк показала необычный оберег, что находится в холодильнике, который защищает ее и соседей

Как выглядит необычная икона ведущей - смотрите ниже..

Украинцы насколько талантлив народ, что даже иконы пишут не только по традиционным технологиям, но и с оригинальными обычаями. Например, вместо полотна используют сушеную рыбу.

В частности, одна из таких икон есть в киевской квартире ведущей Леси Никитюк.

По ее словам, икону Божьей Матери написали на рыбе камбала.

"У меня в холодильнике постоянно хранится икона, которую написали на рыбе, на камбале. Эту икону Божьей Матери мне подарили во время съемок шоу "Le Маршрутки". Она защищает меня и всех моих соседей", - рассказала Леся.

Леся Никитюк рассказала об иконе, которую хранит в холодильнике: &quot;защищает меня и моих соседей&quot;Леся Никитюк рассказала об иконе, которую хранит в холодильнике: &quot;защищает меня и моих соседей&quot;Леся Никитюк рассказала об иконе, которую держит в холодильнике

Также она добавила, что сейчас во время воздушных тревог она читает псалом 90 по меньшей мере пять раз.

Как выяснилось, чумаки, которые 200 лет назад возили соль, рисовали образы святых на камбале. Такая рыба служила оберегом в дороге.

Такую интересную традицию чумаков продолжила Оксана Оснач, которая и подарила ведущей необычную икону. На камбале художница изображает Деву Марию, Иисуса, Святого Николая и самих Чумаков. Она добавила, что в христианстве именно рыба является символом Иисуса.

"Человеку свойственно видеть образ того, кому он молится, в разных предметах. Да и раньше на разных плоских поверхностях изображали святых. Мы просто мало об этом знаем", - объяснила Оксана.

Ранее ведущая рассказывала, что сознательно во время войны голодала.

Также мы писали, что Леся Никитюк сообщила о горькой потере.

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Леся Никитюк
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