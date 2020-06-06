Меган Маркл гневно высказалась о ситуации в США

Меган Маркл нарушила молчание касательно протестов в США. Она вспомнила об аналогичных бунтах в Лос-Анджелесе, которые начались в 1992 году и призналась, что ей неприятно осознавать жестокость мира.

Меган Маркл выступила перед выпускниками старшей школы "Чистые сердца", которую когда-то закончила сама. Она призналась, что изначально не имела представления о том, что и как сказать старшеклассникам, ведь эта тема довольно неоднозначная. "Я хотела сказать что-то правильное и волновалась, что не смогу или что меня за это раскритикуют. А потом я поняла, что единственное, что неправильно в этой ситуации, - это ничего не сказать", - объяснила Меган Маркл.

Также Меган Маркл рассказала 18-летним американцам о том, как сама была свидетельницей расовых беспорядков, которые охватили Лос-Анджелес в 1992 году после того, как суд присяжных оправдал нескольких полицейских, жестоко избивших темнокожего американца Родни Кинга.

Однако она добавила, что тогда люди в Лос-Анджелесе начали групироваться и выступать с протестами шесть дней подряд. Первыми начали беспорядки афроамериканцы, но затем они перекинулись на латинские кварталы Лос-Анджелеса.

После завершения беспорядков против полицейских, избивших Родни Кинга, федеральными властями США были выдвинуты обвинения в нарушении гражданских прав. По окончанию процесса, был вынесен приговор, согласно которому офицеры полиции были признаны виновными, а после - уволены.

"Мне жаль, что вам приходится жить в мире, где это все еще существует. Я знаю, что это не тот выпускной, который вы себе представляли", - обратилась к выпускникам Меган Маркл.

Супруга принца Гарри предложила детям извлечь уроки из происходящего, чтобы пересмотреть свои ценности и пустить в ход свои навыки и знания для восстановления мира.

Напомним, что Меган Маркл скрыла от поклонников важный момент.

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