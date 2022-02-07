Могилевская отреагировала на обвинения экс-Зианджи в унижениях: что-то показалось

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа и экс-Борис Апрель, недавно шокировала поклонников откровениям о бывшем продюсере Наталье Могилевской. Она обвинила артистку в предвзятом отношении, заявив, что та оскорбляла и унижала своего подопечного. Певица прокомментировала громкие заявления трансгендерной артистк.

Так, в комментарии для программы " Светская жизнь " Могилевская рассказала, как относится к словам Zi Faamelu, и поделилась свой версией происходящего.

Наталья отметила, что ее успешные выпускники благодарны экс-продюсеру за старт и поддержку на творческом пути, тогда как менее популярные – обижаются и во всем винят других.

"Те из моих артистов, которые стали успешными – Монатик, Макс Барских, Дантес, Регина Тодоренко – они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так, как они мечтали, — они обязательно ненавидят Монатика, Макса Барских и меня… И у них какие-то свои фантазии по поводу того, как оно бывает", - поделилась своим мнение Могилевская.

Наталья поддерживает отношения с многими подопечными (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Она также подчеркнула, что экс-Зианджа всегда была эмоциональным человеком, а громкие заявления об оскорблениях и унижениях – игра воображения.

"Боря всегда был эмоциональным человеком. Что-то, возможно, придумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромное оскорбление, потому что сложилось не так, как хотелось. Сначала как у мужчины, потом как у женщины. Две судьбы в одной жизни - сложно", — высказалась Могилевская.

Также Наталья заверила, что всегда готова была прийти на помощь Zi Faamelu, о чем говорила открыто. Более того, певица говорила об этом экс-Борису Апрелю "и когда возила к психиатру, чтобы ему помогли вылечиться, и когда он плакал на руках".

Пока вести диалог с Zi Faamelu Наталья не намерена, ведь считает, что артистка находится в "взволнованном состоянии", а нести ответственность за чужие слова и поступки Могилевская не может.

В чем суть конфликта

В январе Zi Faamelu заявила, что режиссер Алан Бадоев, певец Макс Барских и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский испортили ее карьеру. Кроме того, по словам певицы, которая тогда еще была Борисом Апрелем, продюсер Наталья Могилевская знала о намерениях коллег и друзей и не препятствовала им.

Экс-Зиандже отметила, что неоднократно подвергалась буллингу из-за юного возраста и веса, что вызвало проблемы со здоровьем и даже привело к развитию зависимостей.

Скриншот (instagram.com/zifaamelu)