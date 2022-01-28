Мухарский отреагировал на скандальные высказывания Егоровой в поддержку Путина: как я выжил?

Экс-супруг Снежны Егоровой, писатель, актер и телеведущий Антин Мухарский прокомментировал скандальное заявление бывшей жены в поддержку президента России Владимира Путина. Слова телеведущей имели огромный общественный резонанс, а некоторые украинских знаменитости публично осудили ее за скандальную выходку.

В своем Facebook-профиле Мухарский прокомментировал скандал вокруг бывшей и припомнил все эпитеты, которыми его награждала экс-супруга и те, кто ее поддерживал после развода пары.

Таким образом, Антин не только высказался о скандальном заявлении Егоровой, но и прорекламировал свой новый роман.

"Ответы на вопросы: как я мог жить со Снежаной Егоровой? Как я выжил? Как и зачем мы родили троих детей? А также все подробности жизни "нацика", "злостного алиментщика", который пугал голой ж*пой Оболонский суд, покинул на произвол судьбы такую "красивую женщину", устраивает здесь шоу на основе личной жизни и вообще "не мужик" читайте в романе "РОЗРЫВ", – написал актер.

К слову, позицию матери прокомментировала и дочь Снежаны, актриса и телеведущая Анастасия Ровинская. Со слезами на глазах девушка заявила, что ей больно и неприятно из-за поступка родственницы, а также уточнила, что они уже год не общались.

Одной из тех, кто публично осудил Снежану, стала писательница и дизайнер Ольга Навроцкая. Егоровой не понравились высказывания жены Фагота в ее адрес, и она отправила ей личное оскорбительное сообщение. Скрин "любезностей" Ольга показала на личной странице в соцсети.