Музыка памяти: 8 легендарных песен Кузьмы Скрябина

Артиста помнит вся Украина
2 февраля 2015 года в результате ДТП скончался известный украинский певец Кузьма Скрябин, который посмертно стал олицетворять дух украинского народа. В этот день все украинцы чтят память великого артиста. STYLER присоединился ко всем неравнодушным, чтобы вспомнить самые знаменитые песни Андрея Кузьменко.
Следует напомнить, что 2 февраля на криворожской трассе возле села Лозоватка погиб в ДТП певец Кузьма Скрябин. В ГАИ сообщили, что музыкант перед ДТП выехал на встречную полосу. В ДТП были травмированы администратор Скрябина и экспедитор молоковоза.
В пригороде Львова на Брюховецком кладбище утром 5 февраля похоронили фронтмена группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. После заупокойной литургии под многотысячные аплодисменты поклонников и друзей гроб артиста вынесли из храма Преображения, что в центре города. Тысячи львовян до утра приходили прощаться с певцом. Кое-кто стоял в очереди по несколько часов.
В августе 2018 года состоялся концерт по случаю 50-летия погибшего Андрея Кузьменко. Под огоньки фонариков более 25 тыс. меломанов исполняли популярные песни Кузьмы, а артисты, среди которых были Джамала, Дмитрий Шуров (Ріаnобой), Сергей Танчинець, Женя Галич, Арсен Мирзоян, Павел Табаков, Тина Кароль, Тоня Матвиенко, TAYANNA,Yurcash и другие, делились воспоминаниями и трогательными словам об артисте.
Видео: РБК-Украина