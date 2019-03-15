Все началось с увеличения груди: почему заболела Юлия Началова

Юлия Началова перенесла операцию в 2007 году

Юлия Началова, которая ныне находится в больнице в тяжелом состоянии, заболела еще в 2007 году, когда ей провели неудачную операцию по увеличению груди, сообщают росСМИ.

После первой операции оказалось, что грудь четвертого размера вызывает у певицы дискомфорт и она решилась на повторное хирургическое вмешательство, которое чуть не стоило ей жизни. Врачи из клиники в Лос-Анжелесе занесли ей инфекцию, тогда певицу экстренно госпитализировали прямо из аэропорта. Сама девушка говорила, что врачи буквально "вытащили ее с того света".

Тогда проблемы со здоровьем дали осложнение на почки, из-за чего организм певицы стал плохо выводить мочевую кислоту, что привело к развитию подагры. Певица в последнее время на публике появлялась в перчатках, чтобы скрыть шишки на руках.

А в марте 2019 года Началова натерла ногу во время съемок программы "Один в один" на росТВ. Натертость превратилась в рану и певицу госпитализировали. Врачи рассматривали вопрос об ампутации, но состояние Юлии резко ухудшилось, тогда ее ввели в медикаментозную кому.

У певицы диабетический кризис, красная волчанка и двусторонняя пневмония, она находится нан искусственной вентиляции легких. В четверг вечером СМИ сообщили, что у Началовой начался отек мозга. Однако родные отрицают эту информацию.

Юлия Началова в коме - названа причина болезни певицы (фото: facebook.com/nachalovajulia)

38-летняя Юлия Началова - певица и телеведущая, выросшая в семье профессиональных музыкантов, с пятилетнего возраста выступает на сцене. В 1991-1992 годах участвовала в песенном конкурсе "Утрення звезда". В 1997 году на всю страну прогремел ее хит "Герой не моего романа". Последний альбом певицы вышел в 2013 году.

У исполнительницы подростает 12-летняя дочь Вера от второго брака с футболистом Евгением Алдониным (были в браке с 2006 по 2011 год).

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