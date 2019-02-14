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Начинает подкумаривать: Вакарчук нарвался на критику из-за любви

STYLERПерсоны    14.02.2019 - 17:19
Начинает подкумаривать: Вакарчук нарвался на критику из-за любви
Святослав Вакарчук в День святого Валентина разозлил украинцев (фото: РБК-Украина)

Музыканта раскритиковали за философию "ни о чем"

Украинского музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука, который недавно высказался о связи Зеленского с олигархами, раскритиковали в соцсетях за поздравления с Днем святого Валентина, которое он опубликовал в Twitter.

Главной претензией к музыканту стало то, что он никогда не говорит никакой конкретики, а вся его философия "ни о чем" уже начинает "подкумаривать".

Вакарчук в День святого Валентина разозлил украинцев (пост: twitter.com/s_vakarchuk)

"Вот эта твоя философия ни о чем уже понемногу начинает подкумаривать. Славик, я никогда за все время не слышал от тебя никакой конкретики, за политику в том числе. Ты себя позиционируешь, как великого борца за благосостояние Украины, а все время говоришь ни о чем. А я был большим твоим поклонником", - написал пользователь соцсети.

Однако много кто поддержал Святослава и поблагодарил его за поздравления.

"Спасибо! Так ждала Ваш твит! Ежегодно Вы пишете о любви в этот день, каждый год с неожиданного ракурса! Полностью согласна! Как и свобода, любовь - это ответственность! Уже давно в моем сердце любовь и любовь к Вам, Слава, и они - настоящие!" - поблагодарила поклонница музыканта.

"Вот это позитив. Спасибо, Святослав!" - написал еще один пользователь.

Напомним, ранее музыкант Святослав Вакарчук заявил, что Украине необходима третья революция.

Также мы писали о том, что Вакарчук в компании с другими участниками группы "Океан Ельзи" пишет музыку к фильму "Номера" по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова.

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