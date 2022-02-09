Наказываю себя и срываюсь: Аlyona Аlyona сделала личное признание о серьезной проблеме

Аlyona Аlyona (Алена Савраненко) часто делится с поклонниками в соцсети личным опытом и поднимает актуальные темы. Так, недавно она высказалась о бесконтрольном приеме серьезных препаратов , а сейчас решила поднять тему переедания и булимии, знакомую многим девушкам.

На личной странице в Instagram Аlyona Аlyona рассказала, как наказывает себя едой и пояснила почему это происходит.

"Когда я переедаю или съем чего-то лишнего, то чаще всего я себя наказываю голоданием, после чего срываюсь. Ем еще больше и чувство голода абсолютно не могу успокоить", - поделилась личным опытом рэп-исполнительница.

Alyona Alyona заговорила о личной проблеме (instagram.com/alyona.alyona.official)

Также она высказалась о булимии, и подчеркнула, что такой диагноз – проблема, с которой необходимо работать.

"Знаю, что есть девушки, которые решают этот вопрос рвотой. Считаю, что это не ок. Я слышала достаточно таких историй и понимаю, что все проблемы надо серьезно прорабатывать", - написала она.

Артистка заявляет, что работает на износ и очень устает, а чтобы поощрить и приободрить себя - балует "запрещенкой". В такие моменты Алена часто переедает, а потом решается на полный отказ от приема пищи.

Alyona Alyona сделала признание о себе (instagram.com/alyona.alyona.official)

"А потом из-за того, что мне не хватает энергии, а надо работать, я очень быстро устаю. После этого мой организм говорит: "Ой съешь хоть что-нибудь вкусненькое, а то я уставший от работы, а ты заслужила кайфа". Я ем и снова себя наказываю. Замкнутый круг, из которого просто хочется выбраться", - посетовала Алена.

Оказалось, что девушка подняла остроактуальную в современном мире тему, многие подписчицы ее поняли и поделились своим опытом бесконтрольного приема пищи и пищевых срывов.