Нападение на активистов: журналистов не допустили к открытым собраниям учредителей

18 августа представители СМИ вместе с правозащитниками ГО "Стоп коррупции" хотели попасть на открытые собрание учредителей ООО "Бизнес-центр на Тарасовской", которые были нелегитимно организованы Николаем Петренко. Однако у дверей образовалась потасовка и активистов фактически "выбили" из помещения.

Об этом с места события сообщил журналист Кирилл Вольный.

По данным активистов, сборы организовывали с нарушениями процедуры и вызова других сторон.

"Как нам стало известно, о собрании учредителей должны были уведомить не менее чем за 20 дней, на самом же деле было сообщено по 12. Кроме того, помещение, которое расположено по адресу проведения собрания (Бульварно-Кудрявская, 27) не находится в собственности или пользовании общества. Более того, место не обсуждалось участниками, а предприятию придется платить за использование этого помещения. Также на повестке дня был озвучен один вопрос, а в сообщении о созыве собрания - другое", - подчеркнул правозащитник Роман Литвин.

Он также добавил, что часть медийщиков со стороны Петренко запустили внутрь.

На место происшествия вызвали полицию по факту препятствования журналистской деятельности. Готовят соответствующее заявление.

В результате собрание не состоялось - сообщил нардеп Николай Стефанчук.