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"Не допел": певец Лев Лещенко был экстренно госпитализирован в РФ

STYLERПерсона    09.12.2018 - 10:11
"Не допел": певец Лев Лещенко был экстренно госпитализирован в РФ
Фото: levleschenko.ru

Что стало причиной ухудшения состояния певца, не сообщается

Лев Лещенко должен был принять участие в финале одного итогового годичного мероприятия, но на сцену так и не вышел. Об этом сообщают росСМИ.

За кулисами Лещенко почувствовал себя плохо, была вызвана карета "скорой помощи", и певца госпитализировали. Неизвестно, что именно именно стало причиной проблем со здоровьем 76-летнего артиста.

Аналогичный случай уже происходил с Лещенко четыре года назад. Тогда у певца диагностировали межпозвоночную грыжу шейного отдела.

1 декабря, когда исполнитель выступал на "Песне года", он жаловался на слишком загруженный рабочий график.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Валдис Пельш был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщается, что он жаловался на плохое самочувствие. После того, как ведущего доставили в больницу, медики зафиксировали у Пельша нарушение ритма сердца.

Также РБК-Украина писал, что на трассе между селами Гаи-Левятинские и Крупец в Ровенской области при столкновении автомобиля Citroen с грузовиком погибли два человека. Один из погибших — известный спортсмен, армрестлер Андрей Пушкарь. 

Обратите внимание, бас-гитарист мегапопулярного украинского рок-коллектива "Океан Ельзи" и фронтмен супергруппы MARU Денис Дудко создал новый музыкальный проект.

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