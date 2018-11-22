Известного российского телеведущего экстренно госпитализировали

Кардиологи оценили состояние Валдиса Пельша как средней тяжести
Известный российский телеведущий Валдис Пельш, который ранее за поддержку оккупации украинского Крыма угодил в базу центра "Миротворец", был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом в четверг, 22 ноября, пишут росСМИ.
Сообщается, что он жаловался на плохое самочувствие. После того, как ведущего доставили в больницу, медики зафиксировали у Пельша нарушение ритма сердца.
Кардиологи оценили состояние ведущего как средней тяжести. В настоящее время Валдис пребывает в кардиологическом отделении одной из клиник росийской столицы.
Валдис Пельш известен как ведущей программы "Угадай мелодию" и "Розыгрыш", а также как одного из основателей российской рок-группы "Несчастный случай".
Отметим, что в прошлом году в российской прессе ранее уже появлялась информация о госпитализации Пельша, однако она оказалась неправдивой.
Также мы писали о том, что Валдис Пельш назвал вождя СССР Иосифа Сталина упырем.
Напомним, недавно в сообщалось, что известный артист, ведущий программы "Городок" Юрий Стоянов попал в больницу - как оказалось, на самом деле он находился в стоматологической клинике, где ему вырвали зуб.
Видео: РБК-Украина