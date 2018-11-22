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Відомого російського телеведучого екстрено госпіталізували

STYLERПерсона    22.11.2018 - 15:40
Відомого російського телеведучого екстрено госпіталізували
Фото: колаж РБК-Україна

Кардіологи оцінили стан Валдіса Пельша як середньої тяжкості

Відомий російський телеведучий Валдіс Пельш, який раніше за підтримку окупації українського Криму потрапив в базу центру "Миротворець", був екстрено госпіталізований в Москві. Про це у четвер, 22 листопада, пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що він скаржився на погане самопочуття. Після того, як ведучого доставили до лікарні, медики зафіксували у Пельша порушення ритму серця.

Кардіологи оцінили стан телеведучого як середньої тяжкості. В даний час Валдіс перебуває в кардіологічному відділенні однієї з клінік російської столиці.

Валдіс Пельш відомий як провідної програми "Вгадай мелодію" та "Розіграш", а також як одного з фундаторів російської рок-групи "Нещасний випадок".

Відзначимо, що в минулому році в російській пресі раніше вже з'являлася інформація про госпіталізацію Пельша, однак вона виявилася неправдивою.

Також ми писали про те, що Валдіс Пельш назвав вождя СРСР Йосипа Сталіна упирем.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що відомий артист, ведучий програми "Городок" Юрій Стоянов потрапив у лікарню - як виявилося, насправді він перебував у стоматологічній клініці, де йому вирвали зуб.

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Відео: РБК-Україна

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