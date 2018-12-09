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"Не доспівав": виконавець Лев Лещенко був екстрено госпіталізований в РФ

STYLERПерсона    09.12.2018 - 10:11
"Не доспівав": виконавець Лев Лещенко був екстрено госпіталізований в РФ
Фото: levleschenko.ru

Що стало причиною погіршення стану співака, не повідомляється

Лев Лещенко повинен був взяти участь у фіналі одного підсумкового річного заходи, але на сцену так і не вийшов. Про це повідомляють росЗМІ.

За лаштунками Лещенко відчув себе погано, була викликана карета "швидкої допомоги", і співака госпіталізували. Точно невідомо, що саме стало причиною проблем зі здоров'ям 76-річного артиста.

Аналогічний випадок вже відбувався з Лещенко чотири роки тому. Тоді у співака виявили міжхребцеву грижу шийного відділу.

1 грудня, коли виконавець виступав на "Пісні року", він скаржився на занадто завантажений робочий графік.

Раніше повідомлялося, що відомий російський телеведучий Валдіс Пельш був екстрено госпіталізований у Москві. Повідомляється, що він скаржився на погане самопочуття. Після того, як провідного доставили в лікарню, медики зафіксували у Пельша порушення ритму серця.

Також РБК-Україна писав, що на трасі між селами Гаї-Лев'ятинські і Крупець в Рівненській області при зіткнення автомобіля Citroen з вантажівкою загинули дві людини. Один із загиблих — відомий спортсмен, армрестлер Андрій Пушкар.

Зверніть увагу, бас-гітарист мегапопулярного українського рок-колективу "Океан Ельзи" і фронтмен супергрупи MARU Денис Дудко створив новий музичний проект.

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