Одессу накрыл мощнейший морской шторм: уничтоженные пляжи показали на видео

После недавней непогоды, чтобы прогуляться по побережью, одесситам приходится тщательно искать выход к морю, так как после шторма "Тристан" почти не осталось пляжей.

"Был очень сильный шторм. Море настолько близко подошло, что волны били в эту бетонную стену. То есть практически не было песка", — говорит одесситка Ирина Мороз.

На одном из пляжей теперь просто нет лестницы: волны отбросили конструкцию на несколько метров от воды. Теперь проход через пляж заблокирован. Сейчас там проводятся работы по починке поврежденных конструкций.

Власти планируют провести ревизию всех пляжей в ближайшее время. В Управлении инженерной защиты территории говорят, что денег на их полное восстановление у города нет.

"Это бюджетные средства, которых заранее не хватает. Поэтому все же мы надеемся, что природа к нам повернется лицом и вернем эту песчаную массу на пляже", — говорит заместитель начальника управления Виталий Парфенов.

Отметим, что ежегодно мощные штормы забирают около 20% песка с пляжей. Несколько десятков лет назад в Одессе уже проводили эксперимент — привлекли иностранную компанию к намыву пляжей, но работа оказалась неэффективной. Люди говорят, что вместо застройки побережья многоэтажками, нужно воплощать проекты защиты пляжей от наступления моря. Ежегодно вода все сильнее атакует сушу.