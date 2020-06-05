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Остапчук показал шикарную квартиру в Киеве и рассекретил свои гонорары за свадьбу

STYLERПерсоны    05.06.2020 - 15:22
Остапчук показал шикарную квартиру в Киеве и рассекретил свои гонорары за свадьбу
Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир Остапчук вместе с новой возлюбленной арендует квартиру в элитном районе Киева

Владимир Остапчук показал роскошную квартиру в Киеве журналистам, а также рассекретил свои немалые гонорары. Вместе со своей новой возлюбленной нотариусом 33-летней Кристиной Горняк они впустили в дом ведущего Славу Демина и оператора с камерой.

35-летний шоумен и телеведущий признался YouTube-каналу Слава+, что самую большую известность ему принесли не труды на поприще проведения различных мероприятий, участия в "Танцах со звездами", а громкий развод с Еленой Войченко. С экс-супругой он за 12 лет брака нажил двоих детей, но разошлись они громко и даже очень.

Квартиру, в которой Владимир и Кристина поселились вместе, они арендуют. Ведь после развода телеведущий оставил жилье экс-супруге. Новое помещение имеет площадь в 120 квадратных метров. Выбирала пара квартиру вместе, и обязательным пунктом было наличие детской комнаты.

Остапчук признался, что корпоративы проводить он любит. А средняя цена прайса составляет 5 тысяч долларов. При этом цена варьируется, зависимо от места проведения и запросов заказчика.

"Корпоративы это круто и я очень люблю людей. В среднем мой прайс за проведение свадьбы - в районе 5 тысяч долларов", - признался Остапчук.

Ведущий признался, что карантин урезал его доходы. А для полного комфорта в месяц ему нужно минимум 4 тысячи долларов. За месяцы изоляции основным источником дохода Остапчука стали онлайн-мероприятия и реклама в социальных сетях.

Один рекламный пост ведущего стоит более 500 долларов. Шоумен жалуется, что деньги небольшие, но продержаться можно.

"Деньги от рекламы небольшие, но они позволяют держаться на плаву. Также у меня есть личные сбережения", - признался Остапчук.

Владимир Остапчук показал квартиру и рассекретил гонорары (видео: YouTube/Люкс ФМ)

Интересно, что новую любовь Владимир Остапчук нашел в Италии еще в конце августа 2019. Там он был ведущим на свадьбе, а Кристина - подружкой невесты. Потом были "Танцы со звездами", где за кулисами он снова увидел ее.

К слову, недавно девушка Владимира Остапчука высказалась о сходстве с его бывшей женой.

Также сообщалось, что Остапчук и его новая возлюбленная высказались о ссорах в паре.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Владимир Остапчук
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