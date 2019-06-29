Петр Порошенко почтил память Василия Слипака на Лычаковском кладбище

Петр Порошенко с супругой Мариной во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всемирно известного украинского оперного певца Василия Слипака, который в мае 2015 года уехал добровольцем на Донбасс. Об этом Петр Порошенко написал на свой странице в сети Facebook.

Пулеметчик Василий Слипак погиб в бою в Бахмутском районе Донецкой области от пули снайпера 29 июня 2016 года.

"Ровно три года назад погиб Василий Слипак. Сегодня мы с Мариной и родителями Василия – Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем – на Лычаковском кладбище у могилы их сына. Мы поминаем не просто Героя Украины, символа нации, мы поминаем украинца, который продемонстрировал, какой сильный украинский народ", – написал Петр Порошенко на свой странице в сети Facebook.

Порошенко почтил память певца Василия Слепыш на Лычаковском кладбище (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петр Порошенко поблагодарил родителей Василия Слипака за великого сына своего народа.

"Стоя перед могилой Василия, мы обещаем, что сделаем все, чтобы Украина была независимой, европейской державой. Такой, о которой мечтал Василий, за будущее которой отдал жизнь. Низкий поклон родителям Василия Слипака, за то, что воспитали великого сына своего народа, на примере которого будут воспитываться поколения украинцев", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко почтил память певца Василия Слепыш на Лычаковском кладбище (скриншот: facebook.com/petroporoshenko)

Напомним, что ранее у Порошенко пообещали жестко реагировать на проявления реванша.

Ранее РБК-Украина сообщало, что партия Порошенко требует открыть дело по подрыву обороноспособности армии.

До этого Порошенко прокомментировал отмену названий проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.