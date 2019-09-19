Петр Порошенко встретился с Евгением Пановым и поздравил узника Кремля с возвращением домой

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с уволенным из российской тюрьмы украинцем Евгением Пановым.

Петр Порошенко поздравил Евгения Панова с возвращением домой.

"Я выражаю истинное восхищение тем мужеством, с которым вы вместе с нашими настоящими героями прошли невероятные испытания. Я твердо убежден, что на примерах вашего патриотизма, вашей любви, вашего умения воевать должны воспитываться поколения украинцев", – сказал он.

Петр Порошенко выразил убеждение, что о подвиге и стойкости украинцев – узников Кремля должны знать как можно больше людей.

"Мы должны сделать все, чтобы в книгах, в фильмах этот подвиг был запечатлен", – добавил он.

В то же Время Петр Порошенко отметил, что, к сожалению, сейчас риски зашкаливают. Он особо отметил, если украинская власть будет принимать мир на условиях капитуляции, то не получит мира, а получит лишь позор и капитуляцию.

В свою очередь, Евгений Панов поблагодарил пятого президента Украины за его усилия по освобождению украинцев из кремлевских тюрем.

"Я прекрасно знаю, что Вы за нас боролись... Когда я смотрел российские новости – чем хуже в российских новостях говорят про Украину, тем лучше. Называли Порошенко самым главным врагом, и мне это нравилось... Если они говорят плохое, значит все идет хорошо (в Украине – ред.)", – заметил он.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко поздравила Евгения Панова с освобождением и возвращением в Украину.

"Мы очень хотим поблагодарить вашу семью. Ваша мама, брат, жена очень много делали для того, чтобы ваше имя было на слуху и звучало на всех акциях по освобождению заложников. Эта активность также позволяла нам держать общую позицию, чтобы все фамилии звучали на международном фронте, на международной арене, были зафиксированы в резолюциях ПАСЕ и других документах", – сказала депутат.

По ее словам, это очень важно для того, чтобы вместе и дальше бороться за освобождение других заключенных.