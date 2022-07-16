Певица Камалия предупредила о мошенниках: "раздают" денежную помощь

Так, неизвестные распространили информацию о денежной помощи, которую якобы певица пообещала предоставить всем желающим.

"Хочу обратиться ко всем и предупредить, что сейчас очень много мошенников! Только на моих официальных страницах в Instagram и Facebook вы можете видеть информацию, которая соответствует действительности. В том числе ту, которая направлена на семей, пострадавших от войны в Украине. Уверена, что злоумышленники будут найдены, наказаны и заблокированы навсегда", - прокомментировала Камалия.

Певица Камалия предупредила о мошенниках (скриншот)

Камалия подчеркнула, что к подобной "помощи" она не имеет никакого отношения. Скорее всего, мошенники будут просить людей предоставить личные данные банковской карты, чтобы списать оттуда деньги.

Певица призвала своих фанов не вестись на это.

В комментариях пользователи пишут, что необходимо пожаловаться на публикации и страницы мошенников, чтобы их убрали из социальных сетей.